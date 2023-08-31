Экипаж состоит из водителя и командира: Германия изготавливает для ВСУ самоходные гаубицы Boxer RCH155

Источник изображения: topwar.ru

В сети появилась фотография, на которой фигурирует посол киевского режима в ФРГ, запечатленный на заводе оборонного концерна KMW в Касселе на фоне 155-мм САУ Boxer RCH155 и проходящего ремонт танка Leopard 1А5.

Как указывается в западной прессе, данная фотография является подтверждением того, что Германия изготавливает RCH155 для нужд ВСУ. Начало поставок первых самоходок следует ожидать в первом квартале 2024 года, о дополнительных заказах будет объявлено в ближайшее время.

Это современное изделие обеспечит значительный прирост потенциала ВСУ, присоединившись к компании старых самоходных гаубиц, таким как CAESAR и PZH2000

- говорится в прессе.

RCH155 – это компактная, но мощная система длиной 10,4 м, шириной 2,99 м и высотой 3,6 м. Она оснащена 155-мм гаубицей L52. Система управления предполагает размещение боевого поста за пределами САУ. Зона огня составляет 40 км при стрельбе типовыми боеприпасами [с газогенератором] и 54 км – при применении АРС V-LAP; VULCANO и EXCALIBUR обеспечивают более дальние дистанции.

Источник изображения: topwar.ru

В качестве силовой установки выступает двигатель MTU мощностью до 600 кВт (815 л.с.). Гаубица может развивать скорость более 100 км/ч по дорогам, запас хода – свыше 700 км. Соотношение мощности к весу составляет примерно 21 л.с. на тонну, что может существенно облегчить передвижение по сложной местности.

RCH155 рассчитана на управление всего двумя членами экипажа, командиром и водителем

- отмечается в прессе.