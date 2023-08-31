Украинский генерал считает, что F-16 не внесут решающий вклад в ход боевых действий

Сергей Кривонос назвал главной задачей для ВСУ обеспечение защиты аэродромов системами противовоздушной обороны, где возможно будут размещены истребители

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Истребители F-16, которые киевские власти просят передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), не смогут решительным образом изменить ход боевых действий. Такое мнение выразил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

"F-16 улучшат наши возможности, но не внесут решительный вклад. Все равно, как бы там ни было, решающим фактором в ведении боевых действий является пехотинец <...>. Авиация работает на результат пехоты. Не ожидайте, что авиация все решит", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Военный назвал главной задачей для ВСУ обеспечение защиты аэродромов системами противовоздушной обороны (ПВО), где возможно будут размещены F-16. "Самая главная проблема, которую мы не решили и ее нужно решить в первую очередь, - это обеспечение защиты наших аэродромов, усиление ПВО всех мест базирования [самолетов]. Если мы этого не сделаем, то все самолеты будут уничтожены непосредственно на аэродромах. Если мы потеряем эти самолеты, то нам их больше не дадут", - обратил внимание Кривонос.

По его словам, другой вопрос заключается в том, какой модификации будут истребители, которые западные страны захотят передать Украине. "Мы еще даже не знаем, какие именно самолеты нам дадут и какой серии, какого поколения. Это большая разница. Я не думаю, что нам дадут самолеты последней серии", - указал генерал-майор в отставке.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной 2024 года. Он также выступил с утверждением, что использование истребителей станет "серьезным переломным моментом" в конфликте.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что Россия воспримет передачу Украине истребителей, одна из модификаций которых может нести ядерное оружие, как "угрозу со стороны Запада в ядерной сфере".