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ТАСС

Белый дом не стал комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16 для Киева

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: AP Photo/ David Zalubowski, File

В СНБ в очередной раз заверили, что США не стремятся к эскалации

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби во вторник отказался комментировать по существу возможность размещения ядерных боезарядов на предназначаемых для Киева истребителях F-16 и в очередной раз заверил, что США не стремятся к эскалации.

Кирби на регулярном брифинге попросили прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно того, что одна из модификаций F-16 может нести ядерное оружие. "Во-первых, я бы сказал министру Лаврову, что если вы так обеспокоены военными возможностями Украины, то вам следует забрать своих солдат и покинуть Украину", - ответил сотрудник СНБ.

"Во-вторых, эти F-16 будут предоставлены в качестве одной из составляющих [удовлетворения] долгосрочных потребностей Украины в сфере обороны. Мы действуем очень, очень открыто и прозрачно в этом вопросе. Потребуется какое-то время на то, чтобы доставить туда эти истребители. Мы начнем с программы подготовки украинских летчиков. И она еще не началась. И здесь дело в том, чтобы помочь Украине с ее потребностями в сфере обороны", - ответил он.

"И последнее, что я отмечу: президент [США Джо] Байден был чрезвычайно последователен относительно того, что мы не хотим эскалации в этой войне и, конечно, перерастания ее в ядерную. Это не США выступают с безрассудными заявлениями о ядерном оружии", - утверждал Кирби. По его версии, с такими заявлениями выступает российская сторона.

На уточняющий вопрос журналиста, хочет ли он сказать, что F-16 не могут нести ядерные боезаряды, Кирби ответил: "Я не стану говорить о ядерном потенциале каких-либо систем в американском арсенале. Цель предоставления новейших истребителей состоит в том, чтобы помочь Украине защититься, защитить свое воздушное пространство и территориальную целостность". "США не заинтересованы в эскалации этого конфликта и, конечно, в его перерастании в ядерный", - утверждал сотрудник СНБ.

Лавров ранее во время визита на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане, говоря о поставках западного оружия Киеву, заявил, что от руководителей США и остальных западных стран, которых "Вашингтон полностью подмял под себя", можно ждать чего угодно. Это доказывает тот факт, продолжил глава МИД РФ, что вслед за современными дальнобойными орудиями, танками сейчас всерьез "готовят" F-16". Лавров подчеркнул, что одна из модификаций F-16 может "вмещать" ядерное оружие. "Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам", - подчеркнул министр.

"Мы мирные люди. Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы никто не пытался нас затаскивать в какие-то руководимые американцами глобалистские структуры и механизмы", - добавил глава МИД РФ. 

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Страны
Россия
США
Таджикистан
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
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