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Военное обозрение

«Необходимости в таких системах нет»: На Украине заморозили работы по 120-мм мобильному миномёту «Смерека»

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия останется без нового отечественного самоходного миномета, компания "Украинская бронетехника" заморозила работы над перспективным 120-мм минометным комплексом "Смерека".

Разработка самоходного минометного комплекса на базе бронеавтомобиля "Варта" приостановлена на неопределенное время. Как пояснил гендиректор компании-разработчика Владислав Бельбас, работы над "Смерекой" не ведутся с начала российской спецоперации, средства на его разработку не выделяются, госкомиссия, созданная для проведения испытаний, распущена. В общем, никакой перспективы.

С другой стороны, пояснил он, конфликт с Россией показал, что необходимость в мобильных минометных комплексах отпала, в условиях позиционной войны лучше иметь 20-30 обычных минометов, чем один самоходный. Мобильные комплексы необходимы для маневренной войны, когда противник наносят удары друг по другу не вступая в затяжные сражения. Так что заморозка проекта никакого ущерба ВСУ не нанесла.

Мобильный минометный комплекс "Смерека" калибра 120 мм "Украинская бронетехника" представила в 2020 году, позиционировав его, как высокомобильное эффективное средство поражения противника. В конце 2021 года сообщалось, что миномет планируется вывести на этап испытаний, после чего принять на вооружение ВСУ.

Мобильность и эффективность ведения огня являются важнейшими условиями эффективных боевых действий в контексте современной борьбы с противником, когда необходимо быстро осуществить атаку, и выйти из зоны поражения

- заявляли в компании.

Кстати, несмотря на заморозку проекта, в феврале этого года Украина пыталась продвинуть "Смереку" на международном рынке вооружений. Комплекс был представлен на выставке военной техники IDEX-2023 в Абу-Даби как "перспективная разработка" украинской промышленности.

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