Войти
ТАСС

США включили боеприпасы для HIMARS в новый пакет военной помощи Киеву на $250 млн

155
0
0
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS.
Источник изображения: EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE

Как сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, речь идет, в частности, о снарядах для РСЗО HIMARS, ракетах для систем ПВО и артиллерийских боеприпасах

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов включила снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы в очередной пакет военной помощи Украине на $250 млн.

Об этом говорится в распространенном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня мы объявляем о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине, которая защищает свою территорию и свой народ. В этот пакет входят важные средства, которые помогут Украине на поле боя. Он включает ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, [противотанковые ракетные комплексы] Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта <...>", - отметил он. Госсекретарь добавил, что объем данного пакета военной помощи составляет $250 млн. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AIM-9
HIMARS
Похожие новости
28.06.2023
В лице Румынии НАТО создает мощный плацдарм на юго-восточном фланге Альянса
29.05.2023
Киев возлагает большие надежды на F-16
15.05.2023
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому
31.10.2022
В России оценили возможность украинских ЗРК NASAMS противостоять «Калибрам»
27.07.2022
Польские планы массированных закупок вооружения в Южной Корее
04.07.2022
США включили норвежские ЗРК NASAMS в новый пакет военной помощи для Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.08 01:22
  • 54797
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 01:12
  • 59
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 29.08 19:39
  • 48
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 29.08 12:29
  • 1
Кости из будущего: названо время появления суперкиборгов на Земле
  • 29.08 11:46
  • 0
ВСУ обеспечат прием польских подразделений на Украине по стандартам НАТО
  • 29.08 09:15
  • 6
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.08 09:10
  • 1
Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"
  • 29.08 08:54
  • 24
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 29.08 08:48
  • 1
Первый полет импортозамещенного SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель
  • 29.08 06:28
  • 1
Военный раскрыл подробности о мешающих контрнаступлению ВСУ планирующих бомбах
  • 28.08 18:35
  • 1
Космический эксперт поддержал идею о повторении миссии на южный полюс Луны
  • 28.08 18:33
  • 1
РКЦ «Прогресс» предложил запустить 32 МКА ОВН
  • 28.08 16:12
  • 3
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 28.08 15:09
  • 1
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 28.08 15:05
  • 0
Стратегическое сотрудничество России и Беларуси: Обеспечение стабильности через военное партнерство