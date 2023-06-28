ЦАМТО, 27 июня. В лице Румынии НАТО создает мощный плацдарм на юго-восточном фланге Альянса, а также рассматривает Бухарест как реальную силу для усиления позиций НАТО в акватории Черного моря.

Румыния также рассматривается как ударная сила в планах поглощения Молдавии с дальнейшей экспансией совместно с Украиной в Приднестровье.

В Румынии (а также в Польше) Вашингтон размещает противоракетные комплексы "Иджис Эшор". При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты "Томагавк" и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном.

Румыния намерена реализовать проекты по закупке ВиВТ на сумму свыше 10 млрд. евро

МНО Румынии в марте 2023 года запросило одобрение парламента на закупку нескольких систем вооружения на общую сумму более 10 млрд. евро.

Некоторые детали этих программ озвучил глава управления по вооружениям Министерства обороны Румынии генерал-лейтенант Теодор Инчиджаш, которые обобщил портал Defense-Aerospace.com.

По словам генерала, основную часть средств изначально планируется израсходовать на финансирование приобретения 41 ракетного комплекса малой дальности и ближнего действия (SHORAD/VSHORAD) на сумму 4,2 млрд. евро. В частности, планируется закупить 16 интегрированных систем SHORAD/VSHORAD для Военно-воздушных сил, девять систем SHORAD и 16 систем VSHORAD – для Сухопутных войск.

На начальном этапе, который начнется в 2023 году и продлится до 2031 года, Минобороны Румынии намерено закупить шесть интегрированных систем VSHORAD для ВВС и по шесть систем SHORAD/VSHORAD для СВ. Этот начальный этап оценивается в сумму примерно 2,1 млрд. евро.

Министерство обороны также планирует закупить для Сухопутных войск 298 боевых машин пехоты на сумму почти 3 млрд. евро. На первом этапе, начиная с этого года, в течение следующих девяти лет будет закуплено 246 БМП, стоимость которых оценивается в 2,5 млрд. евро.

Командование СВ намерено перейти на артиллерию калибра 155 мм стандарта НАТО и приступит к приобретению 155-мм самоходных гаубиц, необходимых для оснащения пяти артиллерийских дивизионов. Стоимость проекта оценивается почти в 2 млрд. евро.

Этап I, который должен быть начат в 2023 году, предусматривает приобретение достаточного количества САУ для оснащения первых трех дивизионов, стоимость которых, включая материально-техническое обеспечение и боеприпасы, как ожидается, составит 1,15 млрд. евро.

Также румынское МНО намерено закупить около 500 ракет класса "воздух-воздух" для имеющихся на вооружении истребителей F-16 "Файтинг Фалкон". Всего планируется получить 186 УР средней дальности AIM-120 AMRAAM на сумму 372 млн. долл. и 299 УР ближней дальности AIM-9X стоимостью 239 млн. долл. Ракеты будут закупаться по межправительственному соглашению с США.

Т.Инчиджаш отметил, что к концу марта 2023 года Румыния будет иметь в наличии четыре зенитных ракетных комплекса "Пэтриот" и закупит еще три. Первые два ЗРК уже поставлены, еще два должны быть доставлены к концу первого квартала.

Что касается программы закупки боевых бронированных машин на базе "Пиранья-5", Т.Инчиджаш уточнил, что проект представляет собой рамочное соглашение на 227 машин с двумя контрактами: один – на 94 машины (заключен; третья партия уже получена), а другой – на 133 машины с первой партией, состоящей из 47 ББМ, которые должны быть поставлены к концу этого года.

Министерство также выразило намерение закупить еще 150 дополнительных ББМ "Пиранья-5". Задержка в программе вызвана проблемами, связанными с организацией производством внутри страны.

Программа закупки и модернизации 32 многоцелевых самолетов F-16 зависит от финансирования другого проекта – закупки РСЗО HIMARS. В лучшем случае, обе программы будут выполнены в следующем году. Модернизация 32 бывших норвежских самолетов и адаптация их программного обеспечения к румынским требованиям осуществляется в США.

"Приобретение самолетов F-16 является промежуточным этапом до получения истребителей 5-го поколения, то есть самолетов F-35", – сообщил Т.Инчиджаш, добавив, что первая эскадрилья F-35 может быть развернута в Румынии в начале 2030-х годов.

Два важных проекта приобретения, которые румынское оборонное ведомство собирается инициировать, касаются закупки легких бронированных тактических машин (1059 ед.), командных пунктов бригадного уровня и информационных систем для командования батальонного уровня.

Проекты приобретения батальона танков "Абрамс" и большого пакета по закупке военно-морской техники также будут переданы на утверждение в парламент. В морской пакет войдут подводные лодки, тральщики и модернизация кораблей с управляемым ракетным вооружением. Что касается подводных лодок, то министерство хотело бы закупить их через 4-5 лет. Т.Инчидчаш не уточнил количество требуемых субмарин.

Глава управления по вооружениям также заявил о плане с 2024 года начать закупку легких стрелковых вооружений со 100-процентным производством в Румынии.

Что касается производства боеприпасов государственными предприятиями, он заверил, что их производство для старой техники идет удовлетворительно. Тем не менее, Румыния по-прежнему зависит от некоторых иностранных поставщиков боеприпасов для более современной техники.

Генерал напомнил, что все производители боеприпасов в странах НАТО или ЕС в настоящее время находятся под растущим давлением правительств в плане увеличения объемов производства боеприпасов, что повышает возможность совместного приобретения на уровне альянса. В Румынии на данный момент также предпринимаются попытки возобновить производство порохов и взрывчатых веществ, чтобы снизить зависимость от импорта.

Военные расходы Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 декабря 2021 года подписал закон о государственном бюджете на 2022 ф.г. Неделей ранее госбюджет был одобрен парламентом страны.

Как сообщает Janes, одобренный бюджет предусматривает выделение 25,9 млрд. леев (6,14 млрд. долл.) на оборону – номинальное увеличение на 14% по сравнению с 2021 ф.г., реальный рост – на 11,2%.

Утвержденный бюджет поддержит расходы на оборону в процентах от ВВП на уровне чуть выше контрольного показателя НАТО в 2%. План по достижению данного показателя Румыния приняла в 2017 году (для справки: бюджет на 2022 ф.г. на 55% выше, чем в 2016 ф.г.).

Закупки вооружений и материальных средств в последние годы также возрастают как в реальном выражении, так и в процентах от общего объема оборонного бюджета. В частности, по статье "капитальные расходы" расходы увеличились втрое в период с 2015 по 2017 гг., достигнув 6,5 млрд. леев. В 2022 ф.г. расходы по данной статье составят 8,6 млрд. леев. По официальным прогнозам, к 2025 ф.г. капитальное расходы в оборонном бюджете достигнут 14 млрд. леев. В процентном отношении к оборонному бюджету доля капитальных расходов возрастет с 15% в 2015 ф.г. до 32% в 2022 ф.г. и, по прогнозам, достигнет 41% в 2025 ф.г., значительно превысив целевой показатель НАТО в 20%.

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По итогам консультаций с членами Высшего совета национальной обороны Румынии президент страны Клаус Йоханнис заявил 1 марта 2022 года на пресс-конференции о необходимости увеличения оборонного бюджет с 2% до 2,5% от ВВП, объяснив это событиями на Украине.

Как сообщает Janes.com, лидер Национальной либеральной партии и председатель румынского сената Флорин Кыцу уточнил, что рост расходов на оборону до заявленного показателя предусмотрен с 2023 ф.г..

В ранее утвержденном бюджете Румынии на 2022 ф.г. на оборону выделено 25,9 млрд. леев (6,14 млрд. долл. США), что существенно превышает показатель 2021 ф.г. При этом в пояснительной записке к госбюджету на 2022 ф.г. отмечалось, что согласно среднесрочному прогнозу, расходы на оборону будут номинально увеличиваться на 8,2-9,3% в течение следующих трех лет и к 2025 году оборонный бюджет составит 2,3% ВВП.

Очевидно, что события вокруг Украины станут "спусковым механизмом" для ускоренного роста оборонного бюджета Румынии.

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