Киев возлагает большие надежды на F-16

Примут ли США решение о поставках западных истребителей на Украину

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

Изначально говорилось, что Киеву будет поставляться только советское оружие из старых запасов. Но уже весной 2022 года в Украину полетели новейшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), включая знаменитый турецкий Bayraktar TB2.

Следом прислали противотанковые комплексы, главным из которых числился Javelin. Затем очередная встреча в Рамштайне открыла путь для артиллерии. А в итоге в Украину попал тот самый HIMARS, ставший хронической головной болью российских военных из-за своей точности.

ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ НАДЕЖДЫ КИЕВА

Постепенно Украина начала лоббистскую кампанию и в пользу поставок ей реактивных самолетов американского производства – почти сразу после того, как Германия и США заявили, что поставят Киеву танки Leopard 2 и Abrams.

Теперь Украина просит у стран Запада предоставить ей американские истребители F-16 или F-15 либо их европейские аналоги – немецкий Tornado или шведский Gripen – для замены машин советской эпохи, многие из которых прибывают на место в неисправном состоянии.

В конце января 2023 года президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц также исключил такие поставки. Однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак вскоре объявил, что Киеву предложено начать подготовку морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО.

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен 10 февраля 2023 года заявила, что Украина подала официальную заявку королевству с просьбой поставить истребители F-16 Fighting Falcon. Также в Киеве демонстрируют уверенность, что эти самолеты все-таки поставят на Украину Соединенные Штаты. При этом в ряде стран, эксплуатирующих F-16, не спешат передавать их Украине.

Некоторые западные официальные лица отмечают: даже если будет принято политическое решение о поставках, вероятнее всего, потребуется много месяцев, чтобы предоставить истребители и обучить украинских летчиков их управлению. При этом постоянно выражается обеспокоенность тем обстоятельством, что поставки западных самолетов могут привести к резкой и чрезвычайно опасной эскалации конфликта.

ОБОСНОВАННЫЕ СОМНЕНИЯ ЗАПАДА

В ноябре 2022 года агентство Bloomberg писало, что страны НАТО рассматривают возможность передачи истребителей МиГ-29 и F-16 Киеву. В публикации предположили, что Украине можно передать «неликвидные излишки» F-16, которые считаются простыми в освоении истребителями.

Позднее и в Киеве заявили, что Европейский союз начал рассматривать вопрос о вооружении Украины F-16, а в США допустили возможность передачи американских самолетов. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что Киеву необходимо около 200 F-16, а в рамках первого этапа будущих поставок там надеются получить 24 самолета.

Несмотря на это, Запад не спешит заявлять о поставках американских истребителей. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Варшава может передать Киеву самолеты только в координации с НАТО. А в Германии подчеркнули, что речь о поставках боевых самолетов пока не идет. Американский президент Джозеф Байден также заявил об отказе Вашингтона поставлять Киеву самолеты.

Впрочем, отказ США от поставок самолетов может быть временным. Сообщалось, что Соединенные Штаты и Евросоюз обсуждают возможность передать Киеву F-16 через посредничество других стран.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ

Выбор F-16 Fighting Falcon в качестве потенциального истребителя для Украины обусловлен его распространенностью. Кроме того, американский самолет разрабатывался как относительно недорогая и простая в обслуживании машина. С 1973 года было выпущено более 4600 таких самолетов, что делает Fighting Falcon самым распространенным в мире истребителем четвертого поколения.

Эта машина состоит на вооружении десятков стран, часть из которых постепенно заменяет их новыми истребителями. Например, в арсенале Нидерландов находится около 40 F-16, которые ныне уступают место истребителям пятого поколения F-35 Lightning II. Поэтому ставится вопрос об утилизации устаревающих самолетов. К тому же широкая распространенность F-16 может облегчить ремонт и эксплуатацию их на Украине.

Впрочем, даже при наличии достаточного количества самолетов, которые могут быть переданы Киеву, такой шаг сопряжен с целым рядом трудностей. Эксплуатация новой техники потребует переучивания летчиков и подготовки техников для работы с F-16. Для F-16 требуется особое обслуживание, что усложняет ситуацию с возможной отправкой самолетов. Например, известно, что способного летчика на МиГ-29 можно переобучить за три-четыре месяца, а обучение техников и подготовка логистики для обслуживания самолетов может занять больше года.

В случае передачи F-16 Киеву угрозу для этих самолетов будут нести прежде всего российские системы противовоздушной обороны. Аналитик ВВС США Джастин Бронк писал, что небо над линией соприкосновения в зоне проведения спецоперации покрыто сетью российских комплексов ПВО, а равнинная местность ограничивает возможность использования F-16 на сверхмалых высотах.

Считается также, что в воздушном бою F-16 будут уступать российской авиации. Эти американские самолеты несут ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder малой дальности и AIM-7 Sparrow средней дальности, которые не смогут «достать» российские истребители.

Кроме того, поставке Киеву F-16 может помешать очевидная нехватка квалифицированных кадров. В США предположили, что украинские пилоты смогут начать эксплуатацию F-16 минимум через полтора года после начала обучения – причем такая переподготовка еще больше ослабит украинские ВВС, лишив их части личного состава. При этом на Украине практически не осталось пилотов второго класса. В условиях, когда самолетов почти нет, летчики третьего класса имеют большие перерывы в полетах, поскольку для подготовки не хватает техники.

Кроме того, сообщалось о гибели самых опытных украинских асов.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ, НО АКТУАЛЬНЫЙ САМОЛЕТ

Истребитель F-16 на своем долгом веку претерпел ряд модификаций, которые позволяют ему до сих пор сохранять актуальность. С 1990 года начато производство версий Block 50 и Block 52. На них установлены двигатели General Electric F110 (Block 50) и Pratt & Whitney F100-PW-229 (Block 52). Также эти версии оснащают радаром AN/APG-68V5, а в состав вооружения истребителя включили противокорабельные ракеты AGM-84 Harpoon, управляемые бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon и противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radiation Missile (HARM).

F-16C Block 52 с полной заправкой способен нести более 9,6 т вооружения на девяти точках подвески. К этому самолету адаптировали почти весь набор тактического авиационного вооружения НАТО. Он может нести свободнопадающие и корректируемые бомбы, включая GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM), ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Ближайшим конкурентом F-16 считается МиГ-29. Ключевым отличием российского самолета от американского аналога стало наличие двух двигателей. Это позволяет в случае поражения одного силового агрегата вернуться на аэродром на одном двигателе. Кроме того, считается, что МиГ-29 отличается лучшей маневренностью. При этом МиГ-29 уступает конкуренту по боевой нагрузке – самолет может нести до 2,2 т вооружения на шести точках подвески.

Также стоит учитывать, что Воздушно-космические силы (ВКС) России используют не только МиГ-29, но и Су-35С, Су-30СМ и МиГ-31БМ. Эти самолеты используют ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М и Р-77–1. Считается, что Р-37М с дальностью до 400 км можно применять, оставаясь вне досягаемости украинских средств ПВО.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ

Многие признаки косвенно свидетельствуют, что принципиальное решение о поставках современных истребителей Украине скорее всего уже принято. Вопрос заключается в том, каким образом готовить, базировать и обеспечивать техническое обслуживание и эксплуатацию этих машин. В целом же практика показывает, что на Украину могут быть поставлены практически любые виды неядерных западных вооружений. Этот процесс можно остановить или затормозить только реальными победами Российской армии в ходе специальной военной операции.

Напомним также, что дезинформация является оружием любой войны. С учетом обещанных Украине поставок западной бронетехники логична и передача современных самолетов, без которых танки на поле боя слабы, как и без средств войсковых ПВО.

Западные эксперты отмечают, что самолеты могут поступить без дальнобойных ракет – либо лишиться части оборудования. Поставлены могут быть и слегка устаревшие модификации, но на самом деле вопрос сводится к тому, что важны только сроки. Есть мнение, что на переобучение пилотов потребуется до шести месяцев – но при этом нельзя исключать, что украинские летчики уже несколько месяцев тренируются на базах НАТО в Европе.

Западные истребители, переданные Киеву, скорее всего будут базироваться на территории Польши и стран Балтии, но при этом на технику будут нанесены украинские опознавательные знаки. Обслуживанием этих самолетов на территории Польши или Румынии займутся исключительно натовцы. На Украине могут быть только аэродромы подскока для дозаправки.

С большой долей вероятности и летать будут натовские пилоты. С учетом дальности современных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров, это оружие становится невероятно опасным.

ВЫВОДЫ

Чтобы переломить ситуацию в воздухе Украины, требуется очень много самолетов. Однако они не могут иметь постоянного базирования на территории страны, так как инфраструктура украинских военных аэродромов разрушена.

Отказ от поставок американских истребителей никак не скажется на ходе конфликта. Но при этом российские средства ПВО изначально рассчитаны на то, чтобы сбивать западные истребители, в том числе F-15 и F-16. Если российские зенитчики начнут сбивать эти самолеты, Россия получит огромное преимущество на оружейном рынке в плане продвижения своих средств ПВО.

В случае если истребитель будет сбит над подконтрольной России территории, это даст отечественным специалистам доступ к зарубежным авиационным технологиям. Для западных стран существует немалый риск потерять свои ноу-хау.

Киеву также не стоит рассчитывать на передачу НАТО большого количества советских истребителей МиГ-29 из запасов стран бывшего Варшавского договора, Азии и Африки. Вся эта техника ранее уже была передана Украине, ее запасы истощены. Американцы ныне ищут старые советские истребители по всему миру. Например, Кипру выкручивают руки, чтобы он продал свою авиацию. Представляется, что одной из задач поставок F-16 на Украину, может стать попытка не допустить ВКС России к передовой. Но российские дальнобойные системы ПВО и ракеты «воздух-воздух» не позволят F-16 это сделать. А привязанный к аэродромам самолет сложно «спрятать» от ударов с воздуха.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.