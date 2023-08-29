Более 2,5 тыс. человек и 500 единиц техники будет задействовано на учениях ОДКБ в Белоруссии

В качестве наблюдателей приглашены представители Саудовской Аравии, Ирана, Китая и Монголии

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - К совместным учениям стран ОДКБ в Белоруссии в 2023 году будут привлечены свыше 2,5 тыс. человек, более 500 единиц военной и специальной техники, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Всего в ходе совместных и специальных учений в 2023-м году на различных этапах будут привлечены: личного состава до 3700 человек, до 700 единиц вооружения военной и специальной техники. В том числе для участия на территории Республики Беларусь заявлено более 2500 военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения военной и специальной техники", - сказал Сидоров в ходе брифинга в понедельник.

По его словам, практические мероприятия по выдвижению войск в районы проведения учения проводятся с 25 августа, "контингент и техника доставляется на полигон авиацией, железнодорожным и автомобильным транспортом".

"В качестве наблюдателей на учения, проводимые в Республике Беларусь, приглашены представители государств, не являющихся членами ОДКБ: Королевства Саудовская Аравия, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики и Монголии", - сказал Сидоров.

"Финальный этап учения с практическими действиями состоится в Республике Беларусь 6 сентября и в Кыргызской Республике 13 октября, после чего контингенты будут возращены в пункты постоянной дислокации", - заявил он.