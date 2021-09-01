Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

ЦАМТО, 31 августа. В Москве в Национальном центре управления обороной министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу 31 августа провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

В ходе совещания рассматривались различные вопросы, в том числе касающиеся подготовки военных кадров. В частности, глава военного ведомства приказал задействовать офицеров войскового звена в обучении кадров, которых готовят ведомственные вузы.

"Для подготовки военных кадров – в том числе для проведения практик, стажировок, учений, занятий на полигонах и военной технике – помимо преподавателей, привлекать офицеров войскового звена", – распорядился Сергей Шойгу.

Также министр сообщил, что в российских военных вузах 1 сентября приступят к занятиям 7 тыс. иностранных военнослужащих из 58 государств: "Завтра в образовательных организациях Министерства обороны начинается новый учебный год. К занятиям приступят свыше 2,5 тыс. слушателей, 61 тыс. курсантов, 7 тыс. военнослужащих из 58 стран, а также 15 тыс. воспитанников довузовских учебных заведений, в том числе ребята из Сирии, Лаоса, Монголии, Таджикистана и Южной Осетии".

Генерал армии Сергей Шойгу попросил своих заместителей, а также главнокомандующих видами Вооруженных Сил и командующих родами войск, начальников вузов, командиров всех степеней обеспечить высокое качество образовательного процесса, принять в нем личное участие.

"Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний и началу учебного года, пройдут во всех учебных заведениях Министерства обороны", – сказал Сергей Шойгу.

В своем выступлении министр обороны отметил, что российская сборная лидирует на Армейских международных играх (АрМИ-2021), которые стали самыми масштабными и представительными за семь лет их проведения. Ее основными соперниками являются команды из Китая, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Ирана и Вьетнама. Впереди еще несколько соревновательных дней. Сергей Шойгу пожелал российским военнослужащим выдержки, удачи и убедительных побед.

По его словам, АрМИ-2021 стали самыми масштабными и представительными за семь лет их проведения. В составе участников 42 страны, в том числе пять новых. Конкурсы принимают 11 государств, впервые – Алжир, Вьетнам, Катар и Сербия.

"Все эксперты и зрители замечают, что конкуренция значительно выросла. За каждый балл разворачивается по-настоящему жаркая борьба. Команды отделяют друг от друга буквально секунды, а на конкурсах "Глубина" и "Эльбрусское кольцо" – доли секунды", – подчеркнул министр.

Затем Сергей Шойгу перешел к итогам Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2021", в рамках которого Минобороны России заключило 45 госконтрактов более чем на 0,5 трлн рублей. Он отметил, что на форуме можно было увидеть новейшее российское вооружение, которое уже поступает в войска.

Глава военного ведомства сообщил, что в МВТФ "Армия-2021" приняли участие представители 117 иностранных государств, в том числе 36 - высокого уровня.

"Около полутора тысяч отечественных и зарубежных компаний продемонстрировали свыше 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. Были широко представлены наработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий", – добавил министр.

Переходя к следующему вопросу повестки дня, Сергей Шойгу отметил, что "за восемь месяцев этого года в Вооруженные Силы поставлено свыше 15,5 тыс. нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники. К концу года доля современной техники должна составить 71,9 процента".

Еще одним вопросом повестки селектора было выполнение приоритетных программ государственного оборонного заказа за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Речь идет о создании самолетов стратегической, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, которые будут определять облик Воздушно-космических сил в ближайшем будущем. "Планомерно увеличиваем их долю в объеме закупаемой авиационной техники", – сказал Сергей Шойгу.

"В прошлом году, – продолжил он, – ввели кредитную схему финансирования госконтрактов на опережающую поставку такого вооружения. Благодаря этому удалось не только ускорить оснащение воинских частей современными образцами, но и снизить их стоимость".

Министр подчеркнул, что многолетние контракты гарантируют предприятиям стабильную загрузку, позволяют им увеличивать зарплату работников и осуществлять различные социальные проекты.

"Сегодня заслушаем руководство Объединенной авиастроительной корпорации о выполнении обязательств перед Министерством обороны", – анонсировал Сергей Шойгу закрытую часть селекторного совещания.

Затем министр перешел к обсуждению вопросов, связанных с ликвидацией экологического ущерба на военных объектах в Арктике. "Решением данной проблемы Министерство обороны занялось в 2014 году. За это время только в рамках проекта по очистке Арктики из региона вывезено более 26 тыс. тонн металлолома. В прошлом году мы развернули экологические работы на территории страны", – сказал Сергей Шойгу. По его словам, до 2023 года планируется ликвидировать загрязнения на восьмидесяти одном объекте.

"На 53-х из них загрязнитель полностью устранен собственными силами. Очищено более 40 гектаров территории, собрано свыше 3 тыс. тонн металлолома, 6 тыс. тонн нефтесодержащих и 5 тыс. кубометров твердых отходов. Это позволило значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Сегодня узнаем, что еще предстоит сделать на этом важном направлении", – сказал министр.

Далее Сергей Шойгу перешел к обсуждению событий в Афганистане. "Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", – сказал министр. Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина с 24 по 26 августа самолеты военно-транспортной авиации в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан РФ, стран ОДКБ – Киргизии, Таджикистана и Белоруссии, а также Узбекистана. К мероприятию привлекались три самолета Ил-76МД и один самолет Ил-62.

Министр выразил благодарность российским летчикам, медицинскому персоналу за оперативную и четкую работу, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.