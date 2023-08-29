Эксперт допустил, что обещанные Украине F-16 станут военными трофеями на выставке в России

"Стратегическое поражение" потерпят именно США и западные страны, считает представитель Института КНДР по изучению международных вопросов

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Американские истребители F-16, которые западные страны пообещали поставить Украине, не изменят ход конфликта и в конце концов займут место военных трофеев на выставке в России по случаю победы. Такой прогноз опубликовало государственное агентство КНДР ЦТАК.

"США и Запад тешат себя иллюзией "стратегического поражения России" и пытаются переломить ситуацию в войне на Украине поставкой истребителей, но эти шаги неизбежно будут сталкиваться с сильным возмездием России", - пишет автор материала из Института КНДР по изучению международных вопросов.

Несмотря на планы поставок F-16, считают в КНДР, "стратегическое поражение" потерпят именно США и страны Запада. "Ничем нельзя остановить движение доблестной российской армии и народа, которые поднялись на защиту справедливости и мира, а участь США и Запада - это пропасть гибели", - говорится в материале.

"Истребители F-16, на которые возлагают США и Запад большие надежды, будут представлены на выставке России в честь победы в войне в качестве очередных военных трофеев. Это лишь вопрос времени", - заключает автор статьи.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Украине. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, из них 6 поступят на Украину до начала следующего года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева.