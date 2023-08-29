Войти
ТАСС

Эксперт заявил, что передача F-16 Украине поставит Европу под угрозу ядерной войны

349
0
0
Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: Rusty Jarrett/ Getty Images for NASCAR

Представитель Института КНДР по изучению международных вопросов назвал решение о поставках Киеву истребителей "крайней мерой антироссийских фанатиков"

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Поставки американских истребителей F-16 Украине, которые США предполагают организовать через третьи страны, "ввергнут всю Европу в пропасть ядерной войны". Об этом говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР комментарии представителя Института КНДР по изучению международных вопросов.

"Реалии ясно свидетельствуют, что зачинщиком, который принуждает своих сателлитов к поставке различных убийственных вооружений Украине, блокирует мирное решение конфликта и ввергает всю Европу в пропасть ужасной ядерной войны, являются именно США", - отмечает автор материала. В качестве основного аргумента своей позиции он указывает способность некоторых модификаций F-16 нести ядерное оружие.

"Это решение [поставки F-16] представляет собой крайнюю меру антироссийских фанатиков, ошеломленных непрерывными поражениями контрнаступления шайки [президента Украины Владимира] Зеленского", - пишет представитель института.

Зеленский 20 августа заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Украине. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, из них 6 поступят на Украину до начала следующего года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что Россия воспримет передачу Украине истребителей, одна из модификаций которых может нести ядерное оружие, как "угрозу со стороны Запада в ядерной сфере". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
КНДР
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
14.08.2023
США и НАТО пошли по тропе войны
28.01.2022
«Баргузин» встает на рельсы, мы к вам – вы к нам, «Союзная решимость»
13.07.2021
Русские в воздухе: они прилетают с востока каждый июнь (Berlingske, Дания)
10.08.2016
Американцы инвестируют в новые бомбы, хотя Обама мечтал о другом (Polityka, Польша)
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 09:15
  • 6
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.08 09:10
  • 1
Источник рассказал о преимуществах российского снаряда "Краснополь"
  • 29.08 09:05
  • 54769
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.08 08:54
  • 24
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 29.08 08:48
  • 1
Первый полет импортозамещенного SSJ-NEW состоится в ближайшие несколько недель
  • 29.08 06:28
  • 1
Военный раскрыл подробности о мешающих контрнаступлению ВСУ планирующих бомбах
  • 29.08 05:35
  • 48
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 19:39
  • 44
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 28.08 18:35
  • 1
Космический эксперт поддержал идею о повторении миссии на южный полюс Луны
  • 28.08 18:33
  • 1
РКЦ «Прогресс» предложил запустить 32 МКА ОВН
  • 28.08 16:12
  • 3
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 28.08 15:09
  • 1
Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану
  • 28.08 15:05
  • 0
Стратегическое сотрудничество России и Беларуси: Обеспечение стабильности через военное партнерство
  • 28.08 14:24
  • 2
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 13:20
  • 9
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69