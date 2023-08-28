WP: США не ждут от Украины скорых военных успехов, но не хотят урегулирования

По информации газеты, официальные лица Соединенных Штатов считают, что "стратегическое терпение остается лучшим оружием" против России

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Должностные лица США критикуют Киев за проведение контрнаступления и не ждут от него больших военных успехов в 2023 году, но не стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в авторской колонке внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнейшеса.

"У Украины и тех, кто ее поддерживает, лето вызвало досаду и в чем-то разочарование. Однако большинство должностных лиц США высокого ранга, по всей видимости, вместо того, чтобы искать быстрый выход в дипломатической сфере, все более убеждены в том, что нам нужно твердо поддерживать Киев. По мнению США, нельзя допустить того, чтобы казалось, что они бросили союзника", - отметил журналист.

"Приверженность продолжению поддержки не означает, что должностные лица США не критикуют то, как украинское командование проводило наступление", - добавил Игнейшес. Как следует из публикации, сотрудники администрации США все еще рассчитывают на то, что украинские силы смогут "прорвать российские оборонительные линии в этом году". Вместе с тем они считают, что "Украина, вероятно, не нанесет какого-либо решающего удара до конца года". Как говорится в статье, "официальные лица США считают, что стратегическое терпение остается лучшим оружием" против России.

Согласно приведенной обозревателем информации, "сотрудники Пентагона призывали украинских коллег лучше выбирать приоритеты и концентрировать силы в местах потенциального прорыва". "Украина первоначально в равной степени сделала акцент на трех направлениях, а не сконцентрировалась на главном южном векторе - к Азовскому морю через Запорожье. Сообщается, что Украина, наконец, в ответ [на рекомендации Запада] перебросила некоторые подразделения на юг из Бахмута и из других районов на востоке, где они, вопреки доводам США, были укреплены", - говорится в статье.

Как следует из материала, американская сторона также полагает, что ВСУ расходуют слишком много артиллерийских снарядов. По сведениям журналиста, должностные лица США рекомендуют Киеву концентрировать огонь артиллерии только на "самых важных целях". Кроме того, они считают, что Киеву нужно "меньше полагаться на беспилотники для ориентирования на поле боя и больше на наземные разведывательные силы". Как уточнил Игнейшес, по мнению американской стороны, Киев "положительно реагирует" на замечания Вашингтона, но "в последние недели дискуссии были острыми".

Согласно приведенным в статье сведениям, в администрации США растет поддержка передачи Украине новых наименований кассетных боеприпасов, включая ракетные. Вместе с тем Пентагон пока выступает против отправки Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, поскольку считает, что эти вооружения могут понадобиться в случае конфликта с Китаем.

По сведениям обозревателя, американские должностные лица считают, что ВСУ будут более активно применять беспилотники для ударов по территории России, хотя администрация публично заявляет, что якобы не поддерживает такие атаки.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.