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РИА Новости

В МО назвали три ключевых направления, в которых должны развиваться ВС РФ

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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Осадчук: российской армии необходимо развивать ИИ, артиллерию и беспилотники

МОСКВА, 27 августа/ Радио Sputnik. Начальник главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук назвал три главных направления развития российский армии в условиях современных конфликтов.

"Конечно, это беспилотники. Современная война, это война беспилотников, различных видов. Второе – системы управления и технологии искусственного интеллекта. Это время принятия решений, это объемы информации, аналитика, объективность. Ну, и конечно, это артиллерия. Это средства поражения. Артиллерия – бог войны", – рассказал он в эфире "Военной приемки" на телеканале "Звезда".

С 14 по 20 августа проходил международный форум "Армия-2023", в ходе которого было продемонстрировано новейшее вооружение российской армии. Сообщалось, что "Рособоронэкспорт" заключил несколько контрактов на сумму около 600 миллионов долларов.

Радио Sputnik писало, что в России провели испытания лазерного оружия против БПЛА.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Проекты
AI
БПЛА
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