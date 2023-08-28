«Субмаринам нужно создавать шум»: в прессе США предложили концепцию действий подводных сил против России и Китая

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Американские стратеги пытаются решить задачу проникновения субмарин в прибрежные районы России и Китая для нанесения ракетных ударов вглубь территорий этих стран.

Подводные силы США не смогут долго почивать на лаврах как лучшие в мире. Вскоре им понадобятся новые подходы для действий в родных водах КНР и РФ

- говорится в издании Defense News.

Так, чтобы приблизиться к материковой территории КНР необходимо преодолеть размещенную Пекином сеть гидролокаторов, аналогичную американской системе SOSUS времен Холодной войны. Она дополнена мощными низкочастотными активными гидролокаторами на корветах типа 056. Также вероятна установка НОАК мин в стратегически важных районах, например, в Тайваньском проливе.

Ранее, в ходе противостояния с СССР, подводные силы США полагались на свою скрытность для ведения наблюдения за противником на Крайнем Севере или в открытом океане.

В отношении Китая и, возможно, России такой подход больше не имеет смысла. Американским подлодкам, вероятно, потребуется запускать ракеты или торпеды вблизи берегов противника

- полагает автор.

С его слов, после первых залпов неприятель начнет охоту на субмарины, им придется податься в бега и тем самым выйти из сражения. Чтобы этого избежать, необходимо сбить с толку средства обнаружения России и Китая:

Подводным силам США необходимо будет использовать постановку помех, ложные цели, обман, чтобы проникнуть в спорные районы под водой.

Как считает автор, для этой цели лучше всего подходят морские дроны, которые, будучи запущенными с побережья, самолетов и кораблей, займутся установкой устройств акустических помех, радиолокационных и гидроакустических приманок, а также уничтожением подводных средств обнаружения и мин России и Китая, расположение которых необходимо изучить заранее, например, используя такие крупные разведывательные БПА как Snakehead или Remus 6000.

Созданный таким путем хаос превысит потенциал противолодочной обороны РФ и КНР, что даст возможность американским субмаринам выйти в позиционные районы и наносить удары вглубь территории противника или заняться уничтожением кораблей, а не уклоняться от преследующего их неприятеля.

Данная концепция предполагает, что вместо того, чтобы скрытно нести службу, подводным силам США нужно будет создавать шум и прятаться в возникающем хаосе

- делается вывод в американской прессе.