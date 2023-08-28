Изначально с инициативой о создании в ВМС Украины новой бригады с морским дронами выступило военное ведомство Британии

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Стало известно о появлении в составе ВСУ новой отдельной бригады. Подчиняться бригада будет командованию военно-морскими силами Украины.

По сообщениям офиса Зеленского и командования ВМСУ, отдельная бригада сформирована для применения морских беспилотников. По понятным причинам, в Киеве не раскрывают данных о том, где именно будет располагаться штаб бригады и пункт базирования личного состава и непосредственно морских дронов. Однако эксперты высказывают предположения о том, что местом дислокации новой бригады может быть Очаков или Одесса. Также высказаны версии относительного того, что штаб бригады может быть расположен в одном из дунайских портов Украины с тем, чтобы любой возможный удар по военному объекту можно было бы представить как удар либо по «зерновому терминалу», либо как угрозу территории соседних Молдавии и Румынии.

Бригада получила номер 385. Зеленский вручил её командиру флаг и присвоил наименование бригады специального назначения.

В Киеве ожидают, что новая бригада будет осуществлять атаки российских кораблей Черноморского флота, портовой и морской транспортной инфраструктуры РФ, а также и гражданских грузовых судов, которые следуют в порты Российской Федерации равно как и из них. По сути, речь идёт о сформированном террористическом подразделении.

Сообщается, что с инициативой о создании такой бригады изначально выступили в ВМС Британии, которым, как известно, близка деятельность по морскому пиратству и провокациям на море с давних времён.