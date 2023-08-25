«Пригожин допускал много ошибок, но был талантливым человеком»: президент прокомментировал падение самолёта куратора ЧВК «Вагнер»

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Президент России прокомментировал информацию о катастрофе бизнес-джета, принадлежавшего куратору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.
Напомним, что самолёт упал накануне – 23 августа – в 18:20 мск. Росавиация опубликовала список тех, кто был зарегистрирован для полёта. Среди зарегистрированных – Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Сегодня в первой половине дня сотрудники морга региона, где упал самолёт, заявили, что тело Евгения Пригожина находится у них и что оно опознано.
Президент России, комментируя катастрофу, заявил, что на борту самолёта «Эмбрайер» действительно находились сотрудники компании «Вагнер».
Владимир Путин:
Президент затронул личность и непосредственно Евгения Пригожина. По словам Владимира Путина, Пригожина он знал давно, с 90-х годов. Его глава государства назвал человеком талантливым, но со сложной судьбой.
Владимир Путин:
Президент отметил, что Пригожин вёл дела не только в России, но и за рубежом, в частности, в Африке.
Путин:
Ранее на Западе заявили, что гибель Пригожина - плохая новость для Украины.