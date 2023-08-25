«Пригожин допускал много ошибок, но был талантливым человеком»: президент прокомментировал падение самолёта куратора ЧВК «Вагнер»

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Президент России прокомментировал информацию о катастрофе бизнес-джета, принадлежавшего куратору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Напомним, что самолёт упал накануне – 23 августа – в 18:20 мск. Росавиация опубликовала список тех, кто был зарегистрирован для полёта. Среди зарегистрированных – Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Сегодня в первой половине дня сотрудники морга региона, где упал самолёт, заявили, что тело Евгения Пригожина находится у них и что оно опознано.

Президент России, комментируя катастрофу, заявил, что на борту самолёта «Эмбрайер» действительно находились сотрудники компании «Вагнер».

Владимир Путин:

Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова соболезнования семьям всех погибших. Первичные данные говорят о том, что там действительно находились сотрудники компании «Вагнер». Это люди, которые внесли существенный вклад в дело борьбы с нацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем.

Президент затронул личность и непосредственно Евгения Пригожина. По словам Владимира Путина, Пригожина он знал давно, с 90-х годов. Его глава государства назвал человеком талантливым, но со сложной судьбой.

Владимир Путин:

Он допускал и много ошибок серьёзных, при этом делал много из того, что я просил, в том числе для общего дела.

Президент отметил, что Пригожин вёл дела не только в России, но и за рубежом, в частности, в Африке.

Путин:

Он там занимался нефтью, газом, драгоценными металлами. Буквально вчера, насколько мне известно, он прибыл из Африки и встречался с некоторыми официальными лицами.

Ранее на Западе заявили, что гибель Пригожина - плохая новость для Украины.