Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом

Сможет ли компания работать в Африке и на Украине без прежнего руководства

Группа «Вагнер» оказалась обезглавленной после того, как 23 августа в авиакатастрофе погибли основатель этой компании бизнесмен Евгений Пригожин и ее военный командир Дмитрий Уткин. Бизнес-джет Embraer Legacy 600 (ЕВМ-135BJ), на котором они летели с пятью сопровождающими и тремя членами экипажа, потерпел крушение в небе над Тверской областью по пути из Москвы в Петербург.

О том, что Пригожин и Уткин были в списке пассажиров разбившегося самолета, в день катастрофы непривычно оперативно сообщила Росавиация. 27 августа Следственный комитет РФ, который начал расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия, подтвердил, что личности всех 10 погибших установлены по результатам молекулярно-генетических экспертиз. «Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», – сообщили в ведомстве. Согласно сообщению ТАСС, основатель «Вагнера» был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге 29 августа.

О начале расследования происшествия с самолетом Пригожина объявила и Росавиация. Она начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования.

Однако уже на следующий день после катастрофы информацию о последних минутах рейса Legacy 600 представил сервис отслеживания полетов Flightradar24. Последние данные, полученные с самолета, были зарегистрированы в 18.20 мск. За 30 секунд до этого он начал терять высоту. Возраст этого воздушного судна составлял 16 лет. Его владельцем в базе Flightradar24 указана группа «Вагнер».

Российские Telegram-каналы публиковали видео и фото с места катастрофы у деревни Куженкино, на которых видно, как самолет частично разрушился в воздухе, вошел в плоский штопор, упал на землю и загорелся. Хвостовую часть бизнес-джета нашли в нескольких километрах от основного места катастрофы.

Причина, по которой упал частный самолет, пока неизвестна, идет следствие. Соратники Пригожина сразу заявили о работе российской ПВО, затем появилась версия о взрыве на борту самолета. 24 августа ТАСС процитировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не имеет отношения к крушению самолета Пригожина.

Смерть руководителей «Вагнера» оставляет вопросы относительно дальнейшей судьбы самой группы. После ставшего водоразделом для компании «Марша справедливости» на Москву за два месяца до гибели Пригожина и Уткина отношение властей к «Вагнеру» несколько раз кардинально менялось.

В обращении к нации 24 июня, когда силы «Вагнера» уже захватили Ростов-на-Дону и продвигались к Москве, президент Владимир Путин назвал марш вагнеровцев вооруженным мятежом, предательством и изменой. Однако после того как властям удалось остановить марш путем переговоров при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, отношение к Пригожину и «Вагнеру» смягчилось.

24 августа Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Он назвал Пригожина талантливым бизнесменом и человеком сложной судьбы, который совершал ошибки, но умел добивался результатов, в том числе по просьбе президента. Путин также отметил вклад вагнеровцев в специальной военной операции на Украине и работу Пригожина в Африке.

Как бы то ни было, после мятежа деятельность ЧВК в России была остановлена. Отвечая на вопросы 25 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такая структура, как ЧВК «Вагнер», не существует де-юре.

По условиям договоренностей с властями вагнеровцы сдали Минобороны России всю тяжелую военную технику. Личному составу компании был предложен выбор: перейти на службы по контракту в ВС России, либо передислоцироваться в Беларусь.

Поначалу казалось, что группе оставят возможность продолжить работу за пределами России в Сирии и в Африке, где ее подразделения в последнее время действовали в Центрально-Африканской Республике и Мали. Именно из Африки, как считается, Евгений Пригожин записал свое последнее видеобращение, которое было опубликовано 21 августа. В нем он заявил, что его группа продолжает выполнение задач, которые были поставлены и по которым она «дала обещания, что справится».

Но накануне гибели Пригожина в Ливию, где ранее также действовала ЧКВ «Вагнер», прибыла делегация Минобороны России во главе в замминистра генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым. По сообщению ряда СМИ, это связано с планами Минобороны заменить вагнеровцев на континенте своими силами. Очевидно, что после гибели руководства ЧВК сделать это будет легче.

Как сообщил 19 июля в близком в ЧВК Telegram-канале один из командиров «Вагнера», в боевых действиях на Украине приняли участие 78 тыc. бойцов компании. На момент взятия Бахмута 20 мая группа потеряла убитыми 22 тыс. бойцов, еще 40 тыс. получили ранения. Из оставшихся в строю 25 тыс. человек 15 тыс. ушли отпуск, остальные уехали в Беларусь.

По информации Financial Times, российские власти позволили Пригожину вывести в Африку часть бойцов, которые не захотели передислоцироваться в Беларусь. Туда была готова отправиться примерно тысяча человек, из них 500 уже прибыли в ЦАР.

А пока «Вагнер» может относительно спокойно чувствовать себя только в Беларуси. Прибывшие в республику бойцы дислоцированы в лагере под Осиповичами в Могилевской области. Местное Минобороны отмечало, что военнослужащие Сил специальных операций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК отрабатывали выполнение учебно-боевых задач на полигоне Брестский вблизи белорусско-польской границы. Как недавно подтвердил Александр Лукашенко, на территории этой страны сейчас находится ядро компании, но в течение нескольких дней могут собраться до 10 тыс. человек. «Вагнер» жил, жив и будет жить в Беларуси», – заявил Лукашенко.

Очевидно, что для Лукашенко репутация «Вагнера» является дополнительным аргументом для давления на Польшу и Литву, что вызвало ответную реакцию. «Мы потребовали от властей в Минске, чтобы группа «Вагнер» немедленно покинула территорию Беларуси», – заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский по итогам встречи с партнерами из Латвии, Литвы и Эстонии 28 августа.