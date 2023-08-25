Forbes: Болгария хочет поставить Украине БТРы, которые без труда пробивает пулемёт

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Европейские страны продолжают поставки вооружений Украине, и зачастую оно бывает не самого высокого качества, так как Киеву направляется в том числе и всё то, что залежалось на складах со времён разгара холодной войны.

Как стало известно, болгарские власти хотят передать Киеву партию БТР-60, разработанных в СССР ещё в 1950-х годах. Такое вооружение можно было бы поставить африканской Зимбабве для борьбы с повстанцами, но, что оно может в противостоянии с российской армией, остается загадкой.

По словам обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса, у этих бронетранспортёров даже после доработки очень слабая броня, которую пробивает пулеметная очередь.

Колесный бронетранспортер БТР-60 выпуска 1960-х годов является бронетранспортером в основном только по названию

— отметил Экс.

Обозреватель Forbes добавил, что готовность Киева принять даже это старьё является следствием его ненасытности.

Напомним, что пару дней назад глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что его страна передаст Украине сотню старых бронетранспортёров на безвозмездной основе. Бывшие страны соцлагеря на фоне украинского конфликта стараются избавиться от старой советской техники.