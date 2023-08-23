"Первые в истории". Дружба с Россией усилила Китай в борьбе с США

Первые в истории совместные учения ВМС России и Китая в Беринговом море усилили военное сотрудничество двух стран, пишет Shukan Gendai. Москве маневры дали возможность показать Вашингтону свою мощь, а Пекину — обратиться к опыту союзницы и создать ударную силу у американских берегов

Как сообщила 6 августа американская газета Wall Street Journal, с 30 июля по 5 августа в водах у берегов Аляски находились в общей сложности 11 российских и китайских военных кораблей. Автор статьи Брент Сэдлер, старший научный сотрудник фонда "Наследие" (Heritage Foundation), написал, что это "первое в истории" подобное событие, которое "является очень провокационным, учитывая напряженность из-за вооруженного конфликта на Украине и из-за Тайваня".

Как утверждает Сэдлер, это первый случай, когда Москва и Пекин подтвердили такую активность. По его мнению, особое внимание привлекает и тот факт, что заход китайских и российских военных кораблей был продолжением совместных учений двух государств "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море

Эти учения не похожи ни на одни из предыдущих

Как я писал в своей статье от 25 июля, китайские и российские военно-морские силы начинают совместные учения в Японском море в рамках новой стратегии, целью которой является "растягивание" военного потенциала Токио и Вашингтона в Восточной Азии. В период с 20 по 23 июля ВМС двух государств провели маневры "Север. Взаимодействие — 2023" в Японском море.

Представительный состав участников

Корабли ВМС Китая:

— Ракетные эсминцы класса Luyang III DDG-119 и DDG 121, водоизмещение 7,5 тысячи тонн (два корабля);

— Фрегаты класса Zhangkai II FFG-542 и FFG 598, водоизмещение 4 тысячи тонн (два корабля);

— Корабль обеспечения класса Fuchi типа АО-889, водоизмещение 23 тысячи тонн (итого пять кораблей);

Корабли ВМФ России:

— БПК класса "Удалой I" — "Адмирал Трибуц" DD-564, водоизмещение 7,9 тысячи тонн, а также "Адмирал Пантелеев" DD-548, водоизмещение 7,9 тысячи тонн;

— Корветы типа "Стерегущий" — "Гремящий" FF-337, водоизмещение 2,2 тысячи тонн, а также многоцелевой корвет "Герой РФ Алдар Цыденжапов" FF-339, водоизмещение 2,2 тысячи тонн (итого четыре корабля).

Вышеупомянутые корабли, а также судно обеспечения ВМФ РФ класса "Печенга" водоизмещением 11,5 тысячи тонн, который присоединился к группе уже после учений в Японском море, и составили в общей сложности 11 судов (итого Китай представил шесть кораблей, Россия — пять, одно судно НОАК осталось в статье неназванным, — Прим. ИноСМИ). Это была третья крупная совместная операция китайских и российских ВМС на Дальнем Востоке (Пекин и Москва называют это "совместным патрулированием"). С 28 по 29 июля объединенная эскадра двух стран прошла на восток через пролив Соя (Лаперуза) и продвинулась в сторону Тихого океана.

Предполагалось, что в ходе операции корабли двинутся от Охотского моря к Тихому океану, затем на юг через Тихий океан, а потом обогнут Японию, как и предыдущие два раза. Но эскадра направилась по Тихому океану на север и взяла курс на Берингово море.

ВМФ Китая и России: "разные мечты в одной постели"

Другими словами, это и была та эскадра, о которой газета Wall Street Journal написала, что "китайские и российские корабли крейсировали в водах у побережья Аляски". По сообщению издания, в регионе были зафиксированы 11 судов ВМС двух государств. В дополнение к ним 29 июля к группе присоединился разведывательный корабль ВМС Китая класса AGI-796 (водоизмещение 6 тысяч тонн), который направлялся туда, вероятно, с миссией по сбору информации о военных судах США в водах, окружающих эту зону.

Как заявлял ВМФ РФ, китайские и российские корабли, по-видимому, проводили в Беринговом море противолодочные учения. Скорее всего, в целом они были аналогичны совместным маневрам, проводившимся до этого в Японском море. По имеющимся данным, в мероприятии были задействованы противолодочные вертолеты КА-27ПЛ, также производилось бомбометание по подводным целям и постановка противолодочных минных заграждений

Эти совместные учения двух стран, впервые организованные в Беринговом море, несомненно, были направлены на демонстрацию Вашингтону отношений сотрудничества между Москвой и Пекином с учетом особенностей этого морского региона, в котором США и Россия противостоят друг другу, — на Дальнем Востоке и на Аляске. Однако здесь стратегические подходы Поднебесной, похоже, были направлены на ее собственные цели, выходящие за пределы демонстрации Соединенным Штатам военной кооперации с Москвой.

Это можно увидеть хотя бы в следующем: в то время как новостная служба Министерства обороны РФ широко освещала учения в Беринговом море, Министерство национальной обороны КНР и Народно-освободительная армия, — точнее, ее ВМС — сообщили только о том, что 23 июля в Японском море завершились российско-китайские учения "Север. Взаимодействие-2023". Пекин вообще никак не упоминал о коллективных маневрах в Беринговом море.

Другими словами, Поднебесная намеревалась внушить США и другим государствам, что совместные учения "Север. Взаимодействие-2023" завершились в Японском море, а маневры в Беринговом море уже не входили в рамки предыдущего мероприятия. Судя по всему, в ситуации, когда на Украине все еще продолжается вооруженный конфликт, Китай счел целесообразным не привлекать излишнего внимания к своему участию в военно-морских маневрах с Россией в непосредственной близости от материковой части США.

Возможно, что теми же соображениями — не раздражать Соединенные Штаты лишний раз — Пекин руководствовался, когда направлял на мероприятие, посвященное 70-летию победы Пхеньяна в Корейской войне (Корейской войне) 27 июля, всего лишь заместителя председателя ПК ВСНП Ли Хунчжуна, не являющегося даже членом Постоянного комитета Политбюро КПК. И это на фоне того, что российскую делегацию возглавлял министр обороны страны Сергей Шойгу.

С какой целью Китай впервые участвует в совместных с Россией учениях в Беринговом море?

С какой целью Пекин проводит совместные с Москвой учения в Беринговом море, хотя и опасается сильного противодействия со стороны Вашингтона? Как я уже упоминал в предыдущей статье, все китайские корабли-участники входят в состав Северного морского флота ВМС КНР, и во главе эскадры поставили заместителя командующего именно этим флотом. Думается, что в этом и заключается подсказка к ответу на поставленный выше вопрос.

Поговорим о Северном морском флоте ВМС Китая. Как я писал в своей статье от 2019 года "Китайский авианосец „Ляонин“ проходит мимо Японии, и в связи с этим для будущего нашей страны возникает большая угроза", "Ляонин" (водоизмещение 65 тысяч тонн) — это первый авианосец в ВМС НОАК типа российского авианосца "Адмирал Кузнецов", который был развернут в 2012 году. А в 2019 году была уже организована первая авианосная ударная группа военно-морских сил Поднебесной.

Если к китайским кораблям, участвовавшим в прошедших в Беринговом море учениях, добавить авианосец, а суда снабжения Fuchi заменить на быстроходные боевые корабли поддержки класса Fuyu (водоизмещение 48 тысяч тонн, приняты на вооружение в 2021 году), то в составе Северного флота будет сформирована мощная авианосная ударная группа, которая способна как минимум два раза в год выдвигаться в открытое море для практических действий. А ведь подобная сила может подчеркнуть свое военное присутствие, только лишь подойдя к акватории другой страны достаточно близко. Злейшим врагом авианосцев являются подводные лодки, а главной темой учений в Беринговом проливе была именно противолодочная подготовка.

Лелея намерение в ближайшее время отправить в Берингово море авианосную ударную группу, Китай планировал задействовать хорошо ориентирующийся в этом регионе российский флот для изучения особенностей местности как театра военного действий и для улучшения своих противолодочных возможностей. Здесь мы можем усмотреть то важное обстоятельство, что, хотя у Пекина и Москвы разные цели, взаимная зависимость и взаимодействие принесли значительные выгоды обеим сторонам. Стало совершенно очевидно, что это направление военного сотрудничества между Поднебесной и Россией крепнет и развивается.

Можно предполагать, что такого рода отношения между Москвой и Пекином будут углубляться и в будущем — прямо пропорционально усилению оборонного сотрудничества между Японией, США и Южной Кореей.

Автор: Эйдзи Судзуки (Eiji Suzuki) — бывший начальник разведки японских сил самообороны, генерал-майор в отставке.