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Интерфакс-АВН

Главный конструктор миссий по исследованию дальнего космоса Китая посетил запуск российской станции "Луна-25"

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией "Луна-25"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией "Луна-25".
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Пекин. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Главный конструктор программы Китая по исследованию дальнего космоса У Ваньхуа на прошлой неделе посетил запуск российской лунной станции "Луна-25" с космодрома Восточный в составе делегации китайских специалистов, сообщила Лаборатория по исследованию дальнего космоса КНР (DSEL).

"11 августа 2023 года по приглашению "Роскосмоса" главный конструктор программы Китая по исследованию дальнего космоса У Ваньхуа возглавил делегацию, которая прибыла на космодром Восточный, чтобы посетить запуск станции "Луна-25", - говорится в сообщении лаборатории.

По данным DSEL, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов принял У Ваньхуа и делегацию китайских специалистов, ознакомил их с процессом создания лунной станции и мероприятиями предстартовой подготовки, рассказал об исследовательских миссиях и планах российской программы по исследованию Луны. Затем делегация наблюдала за стартом ракеты с лунной станцией на орбиту.

11 августа стартовала первая в современной истории России лунная миссия. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, мягкая посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли состоится 21 августа.

В конце 2022 года стало известно, что Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
Союз-2 РН
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