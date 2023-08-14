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Интерфакс-АВН

Глава "Роскосмоса" сообщил, что следующие лунные аппараты будут запущены в 2027-2030 годах

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Циолковский (Амурская область). 11 августа. ИНТЕРФАКС - Запуск "Луны-26" состоится в 2027 году, "Луны-27" - в 2028 году, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28", сообщил, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов

"Мы надеемся, что в 2027 году запустим "Луну-26", в 2028 - "Луну-27"", - сказал Борисов журналистам в пятницу, добавив, что к 2030 году или после планируется старт"Луны-28".

"Это комплекс автоматических исследований Луны, и после этого мы с коллегами из Китая будем уже переходить к следующей фазе - возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы", - сообщил он.

В конце 2022 года стало известно, что Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции.

Ранее в пятницу стартовала первая в современной истории России лунная миссия. Ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовав в 02:10 мск, вывела разгонный блок "Фрегат" с автоматической межпланетной станцией "Луна-25" на суборбитальную траекторию.

Через 1 час 20 минут разгонный блок выведет "Луну-25" на траекторию полета к естественному спутнику Земли.

Данная лунная миссия станет первой в современной истории России. Предыдущая станция - советская "Луна-24" - была запущена в 1976 году.

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Роскосмос
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Борисов Юрий
Проекты
Луна
Союз-2 РН
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