Россия вернулась в космическую гонку

Впервые с 1976 года Россия запустила ракету на Луну, сообщает Anadolu. Миссия будет продолжаться примерно один год. В этой связи корреспонденты турецкого информагентства напоминают, каких успехов добилась Россия в освоении космоса.

Россия, отправившая космический корабль на Луну впервые с 1976 года, хочет снова добиться преимущества в космической гонке.

Накануне, 11 августа, с космодрома Восточный, расположенного примерно в 5,5 тысячи километрах к востоку от Москвы, Федеральное космическое агентство России (Роскосмос) запустило ракету-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25".

После успешного запуска космический аппарат должен приземлиться в районе южного полюса Луны предположительно 21 августа и начать свою миссию, которая будет продолжаться около года.

"Луна-25", которая прежде всего займется поиском воды на естественном спутнике Земли, наряду с этим также будет исследовать влияние космических лучей и электромагнитных излучений на лунную поверхность.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов в заявлении после запуска отметил, что задачи миссии носят исключительно мирный характер, при этом космические аппараты планируют отправить на Луну в 2027, 2028 и 2030 годах.

Указав, что Россия будет также осуществлять совместные проекты с Китаем на Луне, Борисов добавил: "После этого с коллегами из Китая будем переходить к новой фазе – возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы".

Основная миссия "Луны-25" – разведать водные ресурсы

"Луна-25", первый космический корабль, отправленный Россией на Луну с 1976 года, состоит из двух основных частей – посадочного устройства и платформы с аппаратурой и приборами.

"Луна-25" включает в себя различное научное оборудование весом около 31 килограмма для изучения комических лучей и электромагнитных излучений, а также устройства, способные копать грунт и брать пробы.

Первое подтвержденное открытие воды на Луне стало возможным благодаря данным "Чандраян-1", первого индийского исследовательского спутника, выведенного на орбиту Луны индийским космическим агентством в 2008 году.

"Луна-25" также попытается найти на Луне источник воды, содержащей водород и кислород, которые как важны для жизни человека, так и могут использоваться в качестве ракетного топлива.

Лунная гонка набирает обороты

Наряду с Россией активные исследования на Луне, связанные с разведкой и добычей полезных ископаемых, в последние годы проводят также США, Китай и Индия.

США и Китай в 2026 году планируют отправить луноход и зонд на Луну.

Между тем 5 августа космическое агентство Индии сообщило об успешном выходе на орбиту аппарата "Чандраян-3", отправленного в космос 14 июля для изучения южного полюса Луны.

В случае успеха третьей миссии по освоению Луны Индия станет четвертой после США, бывшего Советского Союза и Китая страной в мире, которая совершила мягкую посадку своего корабля на Луне.

Эксперты считают, что вода на южном полюсе Луны может быть использована для добычи топлива для будущих лунных миссий или ракет на Марс, и поэтому эти исследования привлекают внимание многих стран.

Первые успехи России на Луне

Шаги России по отправке космического корабля на Луну впервые были предприняты во время космической гонки между Союзом Советских Социалистических Республик (СССР) и США во второй половине XX века в рамках холодной войны.

Русские, опередив американцев, впервые отправили человека в космос в рамках советской программы пилотируемых космических полетов "Восток".

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Запущенный с космодрома Байконур космический корабль "Восток" совершил полный оборот вокруг Земли. Так началась космическая эра в истории человечества.

Тем временем США разработали программу "Аполлон", предусматривавшую высадку человека на Луну, тогда как в СССР начали работать над собственной программой освоения космоса.

После того как СССР в 1963 году отправил в космос первую женщину-космонавта Валентину Терешкову, США активизировали свои усилия по лунной программе. Наконец, 20 июля 1969 года США осуществили первый пилотируемый космический полет на поверхность Луны.

Советский Союз также продолжал работать над своей лунной программой.

Первое исследование Луны СССР состоялось на "Луне-1"

Советский Союз провел первое лунное испытание на "Луне-1". Запущенный с космодрома Байконур космический аппарат впервые в истории приблизился к Луне, однако прошел мимо нее и вышел на гелиоцентрическую орбиту.

Комический аппарат "Луна-2", запущенный 12 сентября того же года, стал первым в истории искусственным объектом, совершившим посадку на поверхность Луны.

Отправленная 4 октября того же года "Луна-3" впервые через три дня после запуска получила изображения обратной стороны Луны, расположенной в ее полушарии, которого никогда не видно с Земли в силу того, что обращение Луны вокруг нашей планеты и ее вращение вокруг собственной оси происходит одновременно.

Космический аппарат "Луна-10", запущенный Советским Союзом 31 марта 1966 года, послужил первым искусственным спутником Луны.

Аппарат был выведен на стабильную орбиту для изучения окрестностей Луны и химического состава видимой и обратной поверхностей. "Луна-10" стала первым искусственным объектом, совершившим оборот вокруг Луны и вышедшим на ее орбиту.

Благодаря работе этого искусственного спутника Луны ученые узнали общий химический состав и типы горных пород на лунной поверхности.

"Зонд-5" – первый космический корабль, отправившийся на Луну и вернувшийся на Землю

15 сентября 1968 года был запущен космический корабль "Зонд-5". Первый аппарат, облетевший Луну и благополучно вернувшийся на Землю, также вошел в историю тем, что при полете на Луну перевозил живых существ на своем борту.

21 сентября космический аппарат вошел в атмосферу и приводнился в Индийском океане.

Первая попытка запуска "Луны-17", состоявшаяся 19 февраля 1969 года, не удалась, и ракета, несущая аппарат, взорвалась на 52-й секунде полета. Вторая попытка была предпринята 10 ноября 1970 года, в результате чего корабль совершил посадку на поверхность Луны. Тем временем 16 июля 1969 года США совершили первую высадку человека на Луну.

"Луна-17" доставила на поверхность Луны первую в мире автоматическую самоходную лабораторию, управляемую с Земли.

Последняя лунная миссия СССР – "Луна-24"

Последний космический корабль на Луну русские запустили 9 августа 1976 года. Космический аппарат "Луна-24" после приземления на лунной поверхности взял образцы грунта путем бурения с глубины двух метров.

В рамках этой миссии на Землю были доставлены образцы лунного грунта весом 170 граммов со следами воды.

Однако ученые не смогли подтвердить, что лунный грунт может содержать воду.

"Луна-24" была последней лунной миссией СССР.

Авторы: Али Джура (Ali Cura), Эмре Гюркан Абай (Emre Gürkan Abay)