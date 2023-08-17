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ТАСС

"Рособоронэкспорт" заявил о мировой заинтересованности в переносных ЗРК "Верба" и "Игла-С"

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ПЗРК «Верба»
ПЗРК «Верба».
Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Глава предприятия Александр Михеев также отметил, что российские системы ПВО занимают ведущие позиции во всех сегментах международного рынка

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Большой интерес в мире проявляется к российским переносным зенитным ракетным комплексам "Верба" и "Игла-С", сообщил ТАСС глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях форума "Армия-2023".

"Российские системы и комплексы ПВО сегодня занимают топовые позиции во всех сегментах мирового рынка. <…> Системы большой дальности С-400 "Триумф", "Антей-4000" противодействуют крупным целям, комплексы С-350Е "Витязь", "Викинг" и "Бук" защищают военные и гражданские объекты в среднем радиусе действия, а ЗРПК типа "Панцирь" и ЗРК типа "Тор" - на малой дальности. Кроме того, большой интерес в мире проявляется к переносным комплексам "Верба" и "Игла-С", - сказал он.

Он напомнил, что концерн ВКО "Алмаз-Антей" и входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Высокоточные комплексы" выпускают полный спектр средств защиты от угроз с воздуха. Рособоронэкспорт предлагает системы различного радиуса действия и предназначенные для решения любых задач.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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