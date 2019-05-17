Названо самое интересное для иностранцев российское оружие

Наибольший интерес зарубежных покупателей на проходящей в Минске международной выставке вооружений MILEX-2019 привлекли зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь", рассказал гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в четверг, 16 мая.

"Мы активно проводим переговоры как о покупке новых ракетных комплексов, так и о модернизации комплексов, которые имеют на вооружении наши партнеры", — сказал он в интервью "Звезде".

Также иностранцы интересуются зенитно-ракетным комплексами С-400 и "Тор-М2", добавил Михеев. В частности, есть перспективы сотрудничества с Белоруссией в области эксплуатации ЗРК производства концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", отметил он.

Выставка MILEX-2019 проходит в белорусской столице с 15 по 18 мая.

Комплекс "Панцирь" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) ото всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Установка может работать в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью.

Система С-400 (экспортное название "Триумф") предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Она была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа".

"Тор-М2" — всепогодный тактический ЗРК, предназначенный для решения задач противовоздушной обороны войск и объектов на уровне дивизионного звена в районах их сосредоточения, во время ведения боевых действий и на марше, защиты стратегических объектов и элементов современного высокоточного оружия.