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Интерфакс-АВН

Шойгу сообщил о формировании в Белоруссии двух совместных учебно-боевых центров

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С. Шойгу
С. Шойгу.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Работа создаваемых на территории Белоруссии двух учебно-боевых центров для подготовки специалистов Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны была проверена на совместном стратегическом учении "Запад-2021", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В ходе учения проверили функционирование создаваемых на территории Белоруссии двух учебно-боевых центров подготовки специалистов Военно-воздушных сил и ПВО, а также организацию боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь", - сказал Шойгу в среду на подведении итогов учений.

По словам министра, "опыт, приобретённый российскими и белорусскими экипажами истребителей, будет учтён в дальнейшей работе по охране воздушных границ Союзного государства".

Ранее сообщалось, что на территории Белоруссии будет функционировать один учебный центр для совместной подготовки военных специалистов.

5 марта военное ведомство РФ сообщило, что министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трёх учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один и центров будет базироваться в Белоруссии.

Эти центры будут дислоцированы в Нижегородской и Калининградской областях России, а также в Гродненской области Белоруссии, говорилось в сообщении Минобороны РФ.

Ранее Хренин заявил, что Минск и Москва будут развивать совместную региональную группировку войск.

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолётов, вертолётов, средства ПВО включая, возможно, С-400.

3 сентября, отвечая на вопрос "Интерфакса" во Владивостоке, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок Белоруссии систем С-400.

25 августа, отвечая на вопрос "Интерфакса" на подмосковном форуме "Армия-2021", Шугаев сообщил, что вопрос о поставке Белоруссии С-400 пока не перешел в практическую плоскость. "В практическую еще не перешел, но уж с такой страной братской как Белоруссия мы естественно не видим причин, чтобы прохладно к этому относиться", - сказал он.

"В случае поступления от Белорусской стороны в установленном порядке обращения по системе С-400, на "Панцири-С1", оно будет проработано в короткие сроки", - сообщил Шугаев.

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что республика я планирует заключить контракт с Россией на поставку систем С-400 и комплексов "Панцирь-С".

С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). "Панцирь-С" - комплекс ПВО ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").

Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ. Минск планирует в октябре 2022 года получить вторую партию самолётов, сообщило министерство обороны республики 5 февраля.

В ФСВТС России 23 июня "Интерфаксу" сообщили, что прорабатывается вопрос о поставке Белоруссии новых радиолокационных станций различного назначения.

18 июня глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил о планах компании повысить уровень сотрудничества с Минском по ряду направлений.

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

С 1999 года функционирует региональная российско-белорусская группировка войск.

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