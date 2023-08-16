В Генштабе ВС РФ заявили, что обстановка в мире приобрела тенденцию к осложнениям

В ведомстве считают, что это обусловлено ужесточением "гегемонической политики" США и их союзников, которая нацелена на сохранение доминирования любыми средствами, в том числе стремлением добиться исключительного преимущества за счет военной мощи, санкций, угроз, вмешательств в региональные и внутригосударственные процессы

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Военно-политическая обстановка из-за США и их союзников приобрела тенденцию к осложнению. Об этом заявил начальник Главного управления (ГУ, ранее - Главное разведывательное управление, ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

"Военно-политическая обстановка в мире приобрела устойчивую тенденцию к осложнениям", - заявил Костюков на XI Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, это обусловлено ужесточением "гегемонической политики" США и их союзников, которая нацелена на сохранение доминирования любыми средствами, в том числе стремлением добиться исключительного преимущества за счет военной мощи, санкций, угроз, вмешательств в региональные и внутригосударственные процессы. "В результате почти полностью разрушена система стратегической стабильности в мире", - подчеркнул Костюков.

Группировка США в АТР

США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) развернули крупнейшую группировку в 400 тыс. военных, около 1 тыс. самолетов, 130 кораблей, заявил Костюков.

"Для продавливания своих интересов в АТР США развернули в регионе крупнейшую группировку, которая насчитывает 400 тыс. военнослужащих, до 1 тыс. боевых самолетов, 130 кораблей, в том числе восемь атомных подводных лодок с баллистическими ракетами и шесть авианосцев, что составляет 60% общей численности ВС США на передовых ТВД (театрах военных действий - прим. ТАСС)", - сказал он.

Для сравнения, добавил Костюков, в Европе США разместили всего 100 тыс. военных.

США, стремясь задействовать в АТР военные, политические ресурсы НАТО, формируют антироссийские и антикитайские коалиции, добавил он. "Новой тенденцией в региональной политике США стало стремление задействовать в АТР военные, политические ресурсы НАТО. При ведущей роли Соединенных штатов Североатлантический союз намерен развивать сотрудничество с Австралией, Новой Зеландией, Республикой Кореей и Японией с целью ускоренного формирования антироссийской и антикитайской коалиции. Таким образом США пытаются нарушить региональный баланс сил в АТР, стремясь сохранить глобальное доминирование, обеспечить себе стратегическое превосходство", - сказал Костюков.

Поставки оружия США в АТР

Вашингтон поставляет американское вооружение, накачивая им Тихоокеанский регион, заявил Костюков.

"Белый дом последовательно накачивает Тихоокеанский регион вооружением американского производства. Суммарная стоимость соответствующих контрактов за последние семь лет достигла $86 млрд", - заявил он.

По словам Костюкова, сейчас в регион поставляется более 36% общего экспорта оружия из США. При этом география поставок жестко привязана к геополитическим приоритетам Вашингтона, в том числе это Тайвань, Австралия, Япония и Республика Корея.

Противопоставление России и Китаю

США намеренно противопоставляют страны АТР России и Китаю, считает он.

"Администрация США намеренно противопоставляет государства АТР России и Китаю. В частности, США, игнорируя свою ключевую роль в эскалации украинского конфликта и напряженности вокруг Тайваня, ставят перед странами АТР условия: либо принять сторону Запада, либо в противном случае оказаться в фокусе американских санкций", - сказал он.

По словам Костюкова, Вашингтон для стимулирования в государствах АТР поддержки своих региональных приоритетов целенаправленно обостряет существующие противоречия: территориальные споры, тайваньский вопрос, ядерные проблемы Корейского полуострова. "Американцы действуют по принципу "разделяй и властвуй", - добавил он.

Интересы России

Однако, как заявил Костюков, АТР, несмотря на проведение СВО, остается в фокусе военного внимания России.

"Несмотря на проведение Российской Федерацией специальной военной операции на Украине, Азиатско-Тихоокеанский регион остается в фокусе военного-политического внимания России", - заявил Костюков.

По его словам, это обусловлено стремлением к развитию разнопланового взаимодействия с партнерами и ответственностью за сохранение стабильности в регионе.