Шойгу: Запад нагнетает обстановку возле Тайваня так же, как расшатывал ситуацию на Украине

В первую очередь это связано с поставками вооружений, ростом националистических настроений в СМИ и формированием прозападной антинациональной правящей верхушки, отметил министр обороны РФ

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Страны Запада нагнетают обстановку вокруг Тайваня так же, как расшатывали ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня. Просматривается ряд аналогий в методах работы, которые ранее использовались для расшатывания ситуации вокруг Украины. В первую очередь это связано с поставками вооружений, ростом националистических настроений в средствах массовой информации, формированием прозападной антинациональной правящей верхушки. Цинизм ситуации заключается в том, что из Вашингтона в то же время звучат призывы к диалогу с Пекином на разных уровнях", - сказал он.