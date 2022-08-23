Патрушев назвал безответственными действия США по провоцированию напряженности между Китаем и Тайванем

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США безответственно провоцируют напряженность между Китаем и Тайванем.

"Считаем абсолютно безответственными действия США по провоцированию напряженности между Пекином и Тайбэем. Американцы проводят по отношению к острову ту же политику, что и в отношении Украины", - заявил Патрушев на консультациях высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.

"Их задача состоит в том, чтобы обвинить Китай в односторонней попытке изменить статус-кво и ввести против Пекина блокирующие санкции", - сказал он.

16 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань является провокацией, ведущей к дестабилизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Провокационная высадка на Тайване третьего лица американской бюрократической иерархии - это ещё один шаг по дестабилизации ситуации", - заявил Шойгу, выступая на X Московской конференции по международной безопасности.