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ТАСС

Шойгу: развитие военного сотрудничества РФ и КНДР не создает угроз кому бы то ни было

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Военный оркестр Народной армии КНДР
Военный оркестр Народной армии КНДР.
Источник изображения: © РИА Новости Кирилл Каллиников

По словам главы Минобороны РФ, Пхеньян добился впечатляющих успехов в решении непростых социальных и оборонных задач

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Развитие военного сотрудничества между Россией и КНДР отвечает коренным интересам народов и не создает угроз кому бы то ни было.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Особо хотел бы отметить ситуацию на Корейском полуострове. В ходе визита в Пхеньян я лично убедился в достижениях народа этой страны под руководством председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в обеспечении собственной безопасности. Ни международная изоляция, ни экономические санкции не смогли остановить развитие республики. Страна добилась впечатляющих успехов в решении непростых социальных и оборонных задач. Развитие военного сотрудничества отвечает коренным интересам наших народов и не создает угроз кому бы то ни было", - сказал он.

Российская делегация во главе с Шойгу посетила КНДР в конце июля для участия в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Министр обороны РФ присутствовал на военном параде, прошедшем на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. В Пхеньяне также состоялись переговоры Шойгу с Ким Чен Ыном. В Минобороны РФ сообщили, что во время беседы состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности. В ведомстве отметили, что визит министра обороны РФ в КНДР станет важным этапом развития сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

XI Московская конференция по международной безопасности проходит во вторник в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Представители оборонных ведомств и международных организаций, военные эксперты и дипломаты из нескольких десятков государств обсуждают общие угрозы мировой и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе. Центральная тема организованного Минобороны России мероприятия - налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства.

Всего, по данным российского министерства обороны, в форуме принимают участие более 800 делегатов из 76 стран. Примечательно, что в этом списке нет государств Запада. Согласно программе, в числе получивших предложение поучаствовать в мероприятии - КНР, Индия, ЮАР, Израиль, Турция, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия и КНДР. На конференцию также приглашены представители восьми международных организаций, среди которых ООН, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Лига арабских государств и Африканский союз. 

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