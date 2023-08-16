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ТАСС

Шойгу заявил, что Россия будет укреплять военное сотрудничество со странами АТР

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Министр обороны также заявил, что есть попытки демонтажа сложившейся в регионе асеаноцентричной системы безопасности, внедряются наработки НАТО

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Россия будет укреплять военное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Будем и далее укреплять военное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, где одним из наших важнейших партнеров является Индия, с которой у нас исторически установились особо привилегированные отношения. С Вьетнамом, Мьянмой, Монголией, Лаосом, Индонезией, Бангладеш нас объединяет совместный опыт борьбы против колониального господства", - отметил министр.

Шойгу также заявил, что есть попытки демонтажа сложившейся в АТР асеаноцентричной системы безопасности, внедряются наработки НАТО. "Осуществляются планомерные попытки демонтажа сложившейся в АТР асеаноцентричной системы безопасности. Активно внедряются наработки натовского блокового противостояния, в том числе за счет привлечения европейских союзников США к участию в решении региональных проблем безопасности. Отмечаем характерную тенденцию создания по подобию НАТО регионального объединения AUKUS. Особую озабоченность вызывает тот факт, что первым практическим проектом этого объединения стало сотрудничество в сфере военных ядерных технологий", - добавил он.

Министр обороны РФ отметил, что параллельно предпринимаются попытки разрушить действующие эффективные механизмы военного сотрудничества, в частности "СМОА плюс". "Вместо действительно важных вопросов, будь то военная медицина или гуманитарное разминирование, акценты смещаются на гендерные вопросы, климатические изменения и "синюю" экономику. Вряд ли подобные дискуссии будут способствовать сплочению стран региона в совместном решении вопросов безопасности. Тем более что взгляды государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Запада на эти проблемы различаются", - уточнил министр.

XI Московская конференция по международной безопасности проходит во вторник в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Представители оборонных ведомств и международных организаций, военные эксперты и дипломаты из нескольких десятков государств обсуждают общие угрозы мировой и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе. Центральная тема организованного Минобороны России мероприятия - налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства.

Всего, по данным российского министерства обороны, в форуме принимают участие более 800 делегатов из 76 стран. Примечательно, что в этом списке нет государств Запада. Согласно программе, в числе получивших предложение поучаствовать в мероприятии - КНР, Индия, ЮАР, Израиль, Турция, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия и КНДР. На конференцию также приглашены представители восьми международных организаций, среди которых ООН, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Лига арабских государств и Африканский союз. 

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