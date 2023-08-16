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ТАСС

Шойгу заявил, что Латинская Америка формирует новый полюс силы в современном мире

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Глава Минобороны РФ отметил, что развивающиеся связи стран региона и сотрудничество с независимыми международными организациями открывают перспективы преодоления американской доктрины Монро

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Латинская Америка отстаивает право на независимое развитие, здесь формируется имеющий все большее значение в современном мире полюс силы. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Латинская Америка сегодня показывает пример отстаивания прав на независимое развитие народов. Формирующийся здесь полюс силы приобретает все большее значение в современном мире", - сказал он.

Глава Минобороны РФ отметил, что развивающиеся многосторонние связи стран региона, активное сотрудничество с независимыми международными организациями открывают неплохие перспективы преодоления американской доктрины Монро, действие которой ограничивает независимость государств региона. 

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