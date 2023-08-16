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Известия.ru

Пентагон назвал суммарный объем военной помощи США Украине при Байдене

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez

Пентагон: при Байдене США выделили Украине более 43,7 миллиарда долларов

Общая сумма американской военной помощи Украине за время правления президента США Джо Байдена превысила $43,7 млрд. Об этом говорится в опубликованной в понедельник, 14 августа, отчетности американского минобороны.

«Соединенные Штаты выделили Украине более $43,7 млрд на помощь в области безопасности с начала правления администрации Байдена», — указано в документе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в этот же день объявил о выделении Украине дополнительной помощи на $200 млн. В этот пакет вошли, в частности, боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, ПТРК Javelin и TOW, мобильные ракетные комплексы C-UAS с лазерным наведением, 31 танк «Абрамс», 45 танков Т-72Б, 186 боевых машин пехоты Bradley.

При этом официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано в этот же день сообщил «Известиям», что сумма военной помощи ЕС Украине составляет €20 млрд и она продолжит расти.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
Bradley
HIMARS
Javelin ПТРК
M1 Abrams
Patriot ЗРК
Т-72
Т-72Б
Проекты
Евросоюз
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