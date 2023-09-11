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Известия.ru

Пентагон назвал сумму оказанной Украине помощи за время президентства Байдена

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Источник изображения: Фото: Соцсети

США направили Украине в качестве военной помощи за время президентства Джо Байдена более $44,4 млрд. Об этом сообщила на брифинге 7 сентября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщая о новом пакете военной помощи Киеву.

По ее словам, США предоставили Киеву военную помощь на сумму более $44,4 млрд, при этом $43,7 млрд были направлены с конца февраля 2022 года. Также она объявила об очередном пакете военной помощи Украине на $600 млн.

«Сегодня министерство обороны объявило о новом пакете помощи в области безопасности, чтобы поддержать потребности Украины на поле боя и продемонстрировать непоколебимую поддержку со стороны США. Этот пакет, предоставляемый в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), включает оборудование для усиления противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и другие возможности. Общая сумма помощи составляет до $600 млн», — говорится в релизе американского военного ведомства.

6 сентября в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams в рамках нового пакета военной помощи Киеву на $175 млн. Там отметили, что удовлетворяют важнейшие потребностей Украины в области безопасности и обороны.

В августе госсекретарь США Энтони Блинкен объявлял о выделении Украине дополнительной помощи на $200 млн. В этот пакет вошли, в частности, боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, ПТРК Javelin и TOW, мобильные ракетные комплексы C-UAS с лазерным наведением, 31 танк «Абрамс», 45 танков Т-72Б, 186 боевых машин пехоты Bradley.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
Bradley
HIMARS
Javelin ПТРК
M1 Abrams
Patriot ЗРК
Т-72
Т-72Б
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