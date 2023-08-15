Войти
Военное обозрение

«ПКР Abu Mahdi создана благодаря Украине»: в итальянской прессе назвали «первооснову» для иранских крылатых ракет

674
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В конце июля ВМС Ирана сообщили о начале поставок на флот новой противокорабельной ракеты Abu Mahdi. Это дальнобойное оружие способно, согласно официальным сообщениям, поражать морские и наземные цели на расстоянии до 1000 км, что более чем в два раза превышает дистанцию полета ПКР QADIR и RAAD, имеющихся в настоящее время на вооружении страны.

Новое изделие оснащено средствами противодействия, которые делают его невосприимчивой к РЭБ, и оборудовано ИИ для выполнения маневров уклонения, расчета оптимального пути и траектории прорыва обороны противника.

Как указывается в издании RID, продукт оснащен модифицированным французским малогабаритным турбореактивным двигателем TRI-60-2 (вероятно, в местной версии TOLOUE-4), который, в частности, устанавливается на таких ракетах как Storm Shadow / SCALP EG, RBS-15.

Источник изображения: topwar.ru

Хотя Abu Mahdi позиционируется как «новое» оружие, оно в основном представляет собой дальнейшее развитие советской ракеты Х-55, которая появилась у Ирана благодаря продажи Украиной партии Х-55 в 2002 году

- называется в итальянской прессе «первооснова» ракетной программы Тегерана в сегменте КР.

На базе Х-55 Ираном спроектировано уже целое семейство ракет и работы в этом направлении продолжаются форсированным темпом. Так, создание Abu Mahdi началось всего лишь в 2020 году, а уже в текущем году флот начал получать новую ПКР на вооружение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Украина
Продукция
RBS-15
SCALP
Проекты
2020-й год
AI
Похожие новости
14.08.2023
США и НАТО пошли по тропе войны
20.09.2021
Проблемы развития 5G в России не решены
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
30.10.2020
Анатомия войны: в России выходит ежегодник СИПРИ
17.07.2020
Америка готовится к войнам будущего
16.10.2019
Азиатские программы сверхдержав
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 23:32
  • 387
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 23:21
  • 54245
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.08 21:56
  • 2
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 10:55
  • 2
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград