Анатомия войны: в России выходит ежегодник СИПРИ

СИПРИ констатирует рост международной напряженности и кризис мирового порядка

В России выходит ежегодник Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) - главная в мире аналитическая работа по вооруженным конфликтам, военным расходам стран мира и контролю за вооружениями. В этом году издание посвящено интеллектуальному наследию академика А. Д. Сахарова в преддверии 100-летия со дня его рождения.

Настольная книга войны

29 октября 2020 года в Москве состоится презентация русскоязычного издания ежегодника СИПРИ 2019 года «Вооружения, разоружение и международная безопасность».

Созданный еще в 1966 году Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) предоставляет информацию, анализ и рекомендации на основе открытых источников тем, кто принимает решения в сфере политики, независимым исследователям, представителям средств массовой информации и широкой общественности.

Ежегодник содержит анализ как новых, так и традиционных для СИПРИ тем исследований, таких как различные аспекты развития вооруженных конфликтов в мире, миротворчество, вооружения и военные расходы.

Примечательно, что в этом году ежегоднику СИПРИ исполнилось пятьдесят лет. Позади - полвека значимой и кропотливой информационно-аналитической работы одного из наиболее авторитетных мировых научных центров. На протяжении всего этого солидного срока материалы Ежегодника не только представляли глубокий анализ проблем вооружений, разоружения и международной безопасности, но и обеспечивали, по выражению директора СИПРИ Дэна Смита, «важную преемственность» в освещении ключевых тем в этой области.

Очередное русскоязычное издание ежегодника - всегда ожидаемое событие для российского экспертного сообщества.

Издание на русском языке было задумано в 1993 году как совместный проект СИПРИ и Национального исследовательского Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

Динамичные, хотя в последнее время по большей части негативные, изменения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями продолжают давать обширный материал для научного анализа авторам самого Ежегодника и его Специального приложения.

Кризисный характер этих изменений предопределил и название первых глав первой части Ежегодника - «кризис контроля над ядерными вооружениями», «озабоченности в области распространения ядерного оружия», «применение химического оружия».

В остальном тематика Ежегодника строится по уже годами отработанной схеме, позволяющей точно отслеживать динамику изменений в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями. Как и в предыдущие годы, структура доклада включает в себя три части, представляющие собой крупные информационно-аналитические блоки.

Первая часть издания посвящена анализу современных вооруженных конфликтов и опыту их урегулирования.

Вторая часть охватывает военные расходы и представляет анализ тенденций в производстве вооружений и международной торговле оружием, а также в развитии ядерных сил стран мира.

Третья часть рассматривает проблемы нераспространения ядерного оружия, контроля над вооружениями и разоружения, в том числе - возродившиеся угрозы применения химического и биологического оружия, возможности ограничения обычных вооруженных сил, а также контроля за поставками оружия и товаров двойного назначения.

Неотъемлемой и уникальной частью российского издания ежегодника СИПРИ является упомянутое Специальное приложение ИМЭМО, открывающееся концептуальным рассмотрением мира 2020-х годов, имеющего ярко выраженные отличия от предшествующих периодов развития международных отношений.

Также в приложении дан углубленный анализ современного острого этапа в контроле над вооружениями: в области стратегических наступательных вооружений, нераспространения ядерного оружия, процесса дальнейшего ограничения обычных вооружений в Европе в контексте отношений Россия-НАТО. Одна из глав посвящена «инновационной» теме перспектив и угроз военного использования искусственного интеллекта.

В разделе научной экспертизы раскрыты актуальные региональные темы: политика в Арктике ведущих государств мира, анализ ближневосточных конфликтов и напряженности в регионе, взаимное ядерное сдерживание Индии и Пакистана, трансформация террористической организации ИГИЛ (запрещенной в России).

Традиционно в приложении содержится справочная информация - обзор основных документов РФ по вопросам национальной безопасности, обороны и контроля над вооружениями.

Созданием и редактированием Ежегодника СИПРИ 2019 года на русском языке руководили Алексей Арбатов и Сергей Ознобищев.

Войны продолжаются

Работа над Ежегодником 2019 года завершилась в условиях растущей международной напряженности и мирового порядка, который становится все менее безопасным.

Европа отметила в 2018 году столетие окончания «войны за прекращение всех войн» - Первой мировой войны - на фоне углубления конфронтации с Россией.

Соединенные Штаты объявили о своем выходе из двух ключевых соглашений по контролю над вооружениями: Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договора РСМД) 1987 года и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана 2015 года, который закрыл Ирану путь к обладанию ядерным оружием.

Крупнейшими вооруженными конфликтами с самыми многочисленными жертвами по-прежнему остаются конфликты в Афганистане, Сирии и Йемене, однако в последней стране сформировались условия для заключения хрупкого мирного соглашения.

При этом, несмотря на явную деэскалацию вооруженного конфликта в Сирии и на ряд позитивных событий в ходе мирного процесса в Афганистане, на эти три вооруженных конфликта в совокупности пришлось более половины всех случаев организованного насилия в 2018 году.

Деньги любят счет

Вооруженным конфликтам и их урегулированию посвящена первая часть ежегодника, в то время как вторая часть посвящена военным расходам и вооружениям, включая оценки последних тенденций в области военных расходов, международных поставок и производства оружия. Также в документе подробно рассматриваются ядерные силы стран мира и текущие программы их модернизации.

В частности, в Ежегоднике отмечается, что в 2018 году мировые военные расходы оценивались в $1822 млрд и составляли 2,1% от мирового валового внутреннего продукта (ВВП), или $239 на душу населения. Совокупные военные расходы продемонстрировали рост второй год подряд и впервые превысили $1,8 трлн; они увеличились на 2,6% по сравнению с 2017 годом и на 5,4% по сравнению с 2009 годом.

Пятью странами с самыми большими военными расходами в 2018 году являлись США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На них в совокупности приходилось 60% мировых военных расходов.

Впервые за семь лет США увеличили военные расходы, доведя их до показателя в $649 млрд в 2018 году.

На военные расходы США приходилось 36% мировых военных расходов, и они были в 2,6 раза больше, чем у Китая - второй по величине военных расходов страны.

Согласно оценкам, Китай в 2018 году на свои вооруженные силы выделил $250 млрд, что больше на 5,0% по сравнению с 2017 годом и на 83% по сравнению с 2009 годом. В целом динамика военных расходов Китая по-прежнему связана с динамикой экономического развития страны: с 2013 года Китай ежегодно выделяет на вооруженные силы 1,9% ВВП. С замедлением экономического роста страны в 2018 году до самого низкого за 28 лет уровня можно ожидать и более низких темпов увеличения военных расходов в предстоящие годы.

Саудовская Аравия в 2018 году несла самое тяжелое бремя военных расходов в мире - 8,8% ВВП. В 2018 году ее военные расходы сократились на 6,5% до $67,6 млрд.

Военные расходы Индии, которые последовательно увеличивались с 2014 года, составили в 2018 году $66,5 млрд, и эта страна заняла четвертое место в списке стран с самыми большими военными расходами.

Франция оказалась на пятом месте с военными расходами в размере $63,8 млрд в 2018 году.

Военные расходы России, достигнув в 2016 году максимального значения после окончания холодной войны, в 2018 году сократились на 22% и составили $61,4 млрд, в результате чего Россия впервые с 2006 года не вошла в число пяти стран с самыми большими военными расходами и в настоящее время находится на шестой позиции.

Также в ежегоднике рассматриваются вопросы международных поставок оружия. Объем международной торговли основными видами обычных вооружений в период между 2009-2013 и 2014-2018 годов увеличился на 7.8%, достигнув своего наивысшего уровня после окончания холодной войны.

В 2014-2018 годах на пять крупнейших поставщиков - Соединенные Штаты Америки, Россию, Францию, Германию и Китай - приходилось 75% совокупного мирового объема экспорта вооружений. Пятью крупнейшими импортерами в этот период являлись Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия и Алжир.

Экспорт оружия из США, Франции и Германии существенно вырос, в то время как экспорт оружия из Китая увеличился незначительно, а экспорт оружия из России сократился.

Всего на 25 крупнейших экспортеров оружия в 2014-2018 годах приходилось 99% мирового экспорта вооружений.

Страны за пределами Северной Америки и Европы играют лишь незначительную роль в мировом экспорте оружия: на них в 2014-2018 годах приходились 13% совокупного объема экспорта основных видов вооружений. Из 25 крупнейших стран-экспортеров оружия в 2014-2018 годах 17 были из Северной Америки и Европы, три - из Азии и Океании, три - из региона Ближнего и Среднего Востока, одна - из Африки и одна - из Южной Америки.

По данным СИПРИ, объем экспорта основных видов обычных вооружений пяти ведущих поставщиков в 2018 году составил: США - $10 508 млн, Россия - $6 409 млн, Франция - $1 768 млн, Германия - $1 277 млн, Китай - $1 040 млн.

Контроль за вооружениями

Третья часть жегодника охватывает нераспространение, контроль над вооружениями и разоружение. В главе 7 рассматриваются вопросы северокорейско-американской ядерной дипломатии, развитие российско-американских отношений в области контроля над ядерными вооружениями, включая ситуацию с Договором РСМД, и продолжение выполнения Ираном СВПД.

Также доклад затрагивает вопросы применения химического оружия в Сирии, использования нервно-паралитического вещества для совершения покушения на убийство в Великобритании и другие события, связанные с химическими и биологическими угрозами безопасности.

Одна из глав ежегодника содержит обзор глобальных инструментов контроля над обычными вооружениями, включая последние обсуждения по вопросам регулирования смертоносных автономных систем оружия и международных норм в области кибербезопасности.

Также анализируются усилия международного сообщества по укреплению контроля за торговлей обычными вооружениями и товарами двойного назначения.

В целом в этом сборнике рассматривается ряд наиболее неотложных вопросов, стоящих сегодня перед человечеством. СИПРИ продолжает изыскивать пути наиболее эффективного использования ежегодника и его содержания в качестве инструмента обеспечения транспарентности и подотчетности.

Для этого ежегодник уже много лет переводится на арабский, китайский, русский и украинский языки.

Соотношение негативных и позитивных событий последнего времени, отмечается в Ежегоднике, не указывает на ухудшение ситуации по сравнению с предыдущими годами. Однако сохраняющийся высокий уровень риска военных конфликтов остается серьезным поводом для беспокойства. Он также является или должен стать побудительным мотивом к поиску путей выхода из нынешних конфронтаций и тупиковых ситуаций, с которыми сталкивается глобальная политика. Отмечается, что в целом преобладают негативные тенденции развития событий.

Михаил Ходаренок