"Шедевр" цвета хаки

Национальная безопасность обойдется американскому бюджету в 750 миллиардов долларов

Внесенный в Конгресс США проект бюджета на 2020 финансовый год, представленный недавно Дональдом Трампом, должен стать рекордным в истории Соединенных Штатов. В первую очередь средства будут направлены на сдерживание геополитических соперников Соединенных Штатов – России и Китая.

Несколько томов финансового документа "для лучшей Америки" предваряет пояснительная записка президента, отражающая результаты, достигнутые страной за два года его правления. "Граждане Америки, мы запустили беспрецедентный экономический бум", – утверждает президент Дональд Трамп, указывая, что Америка переживает настоящее экономическое чудо. Хотя, конечно, многие экономисты с ним в этом вопросе не согласны…

За счет сокращения невоенных расходов федерального бюджета расходы на оборону будут увеличены и составят 750 млрд долл., из них 718 млрд долл. (на 5% больше, чем в 2019 году) пойдут на нужды Министерства обороны, а 32 млрд долл. будут выделены другим ведомствам, в том числе на программы ядерного оружия в Министерстве энергетики США. Кроме того, на строительство стены на границе с Мексикой президент Трамп просит почти 9 млрд долл., хотя раньше, напомним, было достаточно и пяти.

В проекте оборонного бюджета страны также предусмотрены меры поддержки усилий, направленных против террористических угроз и режимов-изгоев, таких как Северная Корея и Иран. Одновременно в Ираке и Афганистане, которые последние 15 лет были в центре внимания Пентагона, планируется закрепить полученный успех, но акцент в бюджете намечается перенести с противодействия повстанческим движениям на конкуренцию с Москвой и Пекином.

Представители военно-политического руководства США уже поспешили заявить, что предложенный бюджет обеспечит мир с Россией и Китаем, поскольку у Соединенных Штатов будут превосходящие вооруженные силы.

Следует отметить что помимо базового бюджета в 576 млрд долл., который связан непосредственно с Пентагоном и другими ведомствами, работающими на оборону, значительно увеличиваются средства на ведение военных операций за рубежом. Запрос на финансирование этого направления сфокусирован на продолжающихся военных операциях на Ближнем Востоке и в Южной Азии, усилиях по сдерживанию так называемой российской агрессии, а также на глобальных антитеррористических операциях.

Заметим при этом, что в рамках оборонного бюджета на 2019 год, утвержденного Конгрессом США, из выделенных американским военным 716 млрд долл. только 71 млрд был направлен на операции за пределами Соединенных Штатов. В проекте нового бюджета соотношение этих двух параметров выглядит несколько иначе. Причем из-за увеличения затрат на проведение военных операций за пределами национальной территории США эксперты даже поспешили назвать новую смету расходов Белого дома не иначе как "бюджет войны". Ну а раз война – то надо обеспечить себе преимущество.

Судя по обнародованной информации, преимущество Соединенных Штатов в воздухе, на суше и на море должно будет поддерживаться за счет использования разработок в области ключевых технологий. В результате проект бюджета предусматривает более 59 млрд долл. на научные исследования для сохранения технологического превосходства. При этом следует отметить, что быстрое развитие и распространение новых технологий меняет характер войны, и это отражается в структуре бюджета, поэтому приоритетными будут расходы на перспективные виды вооружения – гиперзвуковые, космические системы, киберсистемы и искусственный интеллект.

В частности, на разработки в области создания гиперзвукового оружия в 2020 году планируют выделить 2,6 млрд долл., тогда как на создание средств обороны в космическом пространстве планируется потратить 14,1 млрд долл., что на 10% больше, чем в прошлом году. А вот финансирование операций в киберпространстве вырастет на 15% – до 9,6 млрд долл., на различные беспилотники и боевые роботы – 3,7 млрд долл., на искусственный интеллект – 927 млн долл., на оружие направленной энергии (прежде всего лазерное) – 235 млн долл.

Бюджет поддерживает создание американских Космических сил в качестве шестого вида вооруженных сил. При этом следует напомнить, что в Соединенных Штатах новые виды вооруженных сил не появлялись с 1947 года: впервые за более чем 70 лет Министерство обороны США создаст отдельный вид ВС США, который будет отвечать за защиту национальных интересов в четвертом домене – в космосе. На первом этапе будет осуществлено обособление уже существующих Космических сил, а затем "в течение последующих нескольких лет они будут ответственно и целенаправленно наращиваться для ответа на растущие угрозы и поддержания стратегической стабильности". Причем идея создания Космических сил в США изначально рассматривалась как ответ России и Китаю, которых в Вашингтоне подозревают в желании использовать космическое пространство в военных целях.

В новом году доля расходов на ведение ВС США операций за пределами национальной территории существенно возрастет. Фото с сайта www.defense.gov

Среди направлений, требующих финансирования, отмечено приобретение двух опытовых кораблей крупного водоизмещения и 12 боевых кораблей, включая три эсминца УРО, три многоцелевые атомные подводные лодки и ракетный фрегат нового типа. Проект бюджета предполагает закупку 110 истребителей.

Военно-воздушные силы ориентированы на приобретение передовых "стелс"-истребителей пятого поколения F-35A при одновременном повышении боеспособности с использованием истребителей F-15 и F-16 четвертого поколения. Военно-морской флот и морская пехота будут продолжать закупать F-35 специальной модификации, а также модернизировать палубные истребители-бомбардировщики F/A-18E/F. Кроме того, в бюджет заложены развитие следующего поколения "стелс"-бомбардировщика и закупка воздушных танкеров КC-46.

Реализация планов строительства ядерных сил будет проводиться с учетом инвестиций в стратегические бомбардировщики, оснащенные ядерными боеголовками крылатые ракеты воздушного базирования и баллистические ракеты подводных лодок, межконтинентальные баллистические ракеты и системы командования, управления и связи.

Министерству энергетики выделят 12,4 млрд долл. на проекты, связанные с ядерным вооружением (на 11,8% больше, чем в текущем году), которые будут направлены на модернизацию существующих ядерных боеголовок, а также разработку и производство новых, включая бомбу B61-12 и модификацию боеголовки пониженной мощности для межконтинентальных баллистических ракет ракет W76-2.

На укрепление противоракетной обороны запрашивается 13,6 млрд долл., при этом бюджет нацелен на расширение и улучшение состояния ракетных систем, повышение надежности сегодняшних угроз от Северной Кореи и ракет средней и большой дальности других стран. Продолжится работа по расширению позиционного района противоракет наземного базирования (GBI) и размещению дополнительных ракет-перехватчиков в Форт-Грили, штат Аляска. Сейчас для защиты от ракетного удара США используют в основном перехватчики наземного и корабельного базирования. Увеличение числа перехватчиков и радаров, размещение систем ПРО даже в космосе соответствуют требованиям новой доктрины США в области противоракетной обороны.

В результате всех этих планов конечная численность военнослужащих возрастет на 7,7 тыс. по сравнению с показателями, запланированными на 2019 год. К концу 2020 финансового года численность Вооруженных сил США составит 2 140 300 человек, включая бойцов Национальной гвардии и резервистов.

В рамках "Европейской инициативы сдерживания" Пентагон переложил часть расходов на плечи европейских союзников, снизив расходы по сравнению с 2019 годом. Затраты, направленные на наращивание американского присутствия в Европе и "Инициативу по содействию безопасности Украины", составят 5,9 млрд долл.

Особо примечательно, что с ростом ассигнований на оборону США планируется сокращение почти на четверть затрат на содержание Госдепартамента. По словам экспертов, эти цифры символизируют приверженность Соединенных Штатов не дипломатическим, а силовым методам решения мировых проблем.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан назвал проект бюджета на 2020 год "шедевром" и отличной адаптацией к стратегии сверхдержав. Теперь Конгресс должен подтвердить, что запрашиваемые средства на оборону являются обоснованными и необходимыми. Хотя представители Демократической партии заранее сказали, что проект "не стоит бумаги, на которой напечатан". А учитывая предвыборную кампанию-2020, лидеры демократов скорее всего будут блокировать предложенный администрацией документ. Представленный проект является запросом на финансирование и отражает приоритетные направления расходов, а окончательный вариант на утверждение попадет к Дональду Трампу только после решения американских законодателей. Тем не менее в Белом доме заявляют, что новый закон станет основой для будущей программы кандидата Трампа на выборах 2020 года, в которой уже сейчас намечается милитаристская позиция главы Белого дома.