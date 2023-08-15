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ТАСС

Авианосец "Адмирал Кузнецов" и крейсер "Адмирал Нахимов" вернутся в состав ВМФ в 2024 году

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Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Источник изображения: Павел Львов/РИА "Новости"

Они проходили ремонт

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Тяжелый авианесущий крейсер (ТАКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" будут сданы ВМФ после ремонта и модернизации в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил в ходе Международного военно-промышленного форума (МВТФ) "Армия-2023" заместитель главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев.

"Пока никаких изменений в сроках сдачи этих кораблей флоту нет. Сроки остаются прежними - 2024 год", - сказал он.

ТАКР "Адмирал Кузнецов" проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (филиал "Центра судоремонта "Звездочка", входит в ОСК) с 2017 года. Корабль получает абсолютно новую начинку, в частности, новую палубу с трамплином, новую силовую установку, новые кабельные трассы, новую систему управления взлетом и посадкой палубной авиации, новую навигационную систему. Как ранее сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли, после завершения ремонта и модернизации срок службы авианосца будет продлен на 20 лет.

ТАРКР "Адмирал Нахимов" проходит ремонт и модернизацию на предприятии "Севмаш" в Северодвинске с 1999 года. Реальные работы на нем велись с 2013г. В июне в ходе Международного военно-морского салона глава "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что ТАРКР "Адмирал Нахимов" после ремонта и модернизации на предприятии может выйти на ходовые испытания в декабре текущего года или в мае следующего года.

Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. По данным открытых источников, он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и (или) "Оникс" каждый. В перспективе он получит гиперзвуковые ракеты "Циркон".

МВТФ "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий.

С 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер форума. 

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