«Кузнецов» ждет потомка

Авиагруппа нашего авианосца может быть вполне сопоставима с тем, чем располагают «Нимиц» и «Джеральд Форд»

Дебаты о необходимости постройки для России авианосца идут давно, но его противников в нашей стране много. Когда они оказались у руля в 90-е годы прошлого века, было сделано все возможное и даже невозможное, чтобы ликвидировать авианосный флот, доставшийся России от СССР. Буквально в течение нескольких лет были под разными предлогами ликвидированы с продажей на металлолом три из пяти российских авианосцев – авианесущих крейсеров по российской классификации. «Адмирал Горшков» был срочно модернизирован и продан Индии, превратившись в «Викрамадитью». Оставшийся – «Адмирал Кузнецов» сохранился, один из пяти. Однако после того как он продемонстрировал свои возможности в Сирии, которые вполне пристойны, его направили на плановый ремонт с модернизацией. А в связи с двумя якобы случайными, но чрезвычайно масштабными аварийными происшествиями он оказался на грани списания. Во всяком случае кампания, направленная на доказательство его якобы ненужности для России, в СМИ была развернута масштабная.

Но, к счастью, здоровые силы в российском истеблишменте победили – решение восстановить и модернизировать «Адмирала Кузнецова» принято и воплощается в жизнь. Тревожит только одно – виновные в этих диверсиях против нашего единственного авианосца не названы и нет данных об их арестах и ходе следствия. А это говорит о том, что ЧП на авианосце могут повториться.

Необходимость назрела

На этом фоне твердое официальное заявление о признании необходимости построить в России авианосец водоизмещением 70–80 тысяч тонн, стало чрезвычайно приятным. Об этом сообщил член коллегии военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов, что не могло не вызвать существенный резонанс в кругах флотской общественности и не только. Названа и цифра расчетной стоимости постройки головного корабля – 500 миллиардов рублей. Пока звонких статей с доказательством вредности этого корабля со стенаниями о его невероятной дороговизне в открытых авторитетных СМИ не нашлось. Но можно уверенно предположить – ждать их недолго. Что же касается дороговизны, то надо отметить – 500 миллиардов рублей в пересчете по курсу соответствуют 6,7 миллиарда долларов. Для сравнения: американский авианосец водоизмещением 112 тысяч тонн обходится бюджету США более чем в 11 миллиардов – в 1,7 раза больше. Так что о дороговизне говорить не станем. Касаемо средств куда более тощего российского бюджета в сравнении с американским, то стоит вспомнить очень хороший резерв – доходы крупного бизнеса и топ-менеджмента госкорпораций. Там циркулируют суммы годовых доходов, вполне сопоставимые, если не превосходящие стоимость одного авианосца. Так что средства при желании могут быть легко найдены, без ущемления социальных программ и иных необходимых трат российского бюджета.

Спустя несколько дней после сообщения о принятии решения строить в России авианосец прошла информация в открытых СМИ, также имеющая официальные источник: для него будет разрабатываться новый корабельный самолет на основе Су-57. Это сообщение стало наиболее серьезным подтверждением о решимости руководства России получить в составе нашего флота авианосец. Или даже три. О том, что России объективно необходимо иметь именно три таких корабля, отметил в своем интервью упомянутый выше Владимир Поспелов. Если это реализовать, то на каждом из океанских флотов России будет по два авианосца (с учетом «Адмирала Кузнецова»).

“ Состав авиагруппы перспективного авианосца определяется ее концепцией. Если это будет «чистый» авианосец, то на нем может базироваться 75–80 летательных аппаратов ”

Сопоставление водоизмещения планируемого к постройке авианосца с кораблями аналогичного класса, строившимися в СССР, свидетельствует, что новые российские корабли будут соответствовать советским проектам. Так, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» имеет полное водоизмещение около 70 тысяч тонн, а «Ульяновск», заложенный на Николаевской верфи незадолго до разрушения СССР и в дальнейшем разобранный на металлолом при уровне готовности около 32 процентов, должен был иметь полное водоизмещение около 75 тысяч тонн. То есть, судя по заявленному водоизмещению будущего российского авианосца, он будет относиться к классу средних.

При этом из открытых источников следует, что будущие российские авианосцы должны будут иметь ударное вооружение – ПКР «Оникс» и «Циркон», а также и КР БД «Калибр-НК». В открытом же доступе имеется информация о возможности размещения на перспективном российском авианосце морской версии ЗРС С-500. Это говорит о том, что новые корабли будут продолжением советской концепции авианесущих крейсеров, совмещающих в себе мощное ударное и противолодочное вооружение с развитой авиагруппой. В настоящее время и, вероятно, в будущем такие корабли останутся уникальными в системе вооружения мировых флотов. Все остальные страны мира имеют авианесущие корабли, располагающие только средствами самообороны. О том, что советская концепция авианесущего крейсера – предельно универсального корабля практически во всех основаниях – имеет ряд серьезных недостатков, уже не раз отмечали военные специалисты. В частности, одним из оснований для отказа от такой концепции является существенное удорожание подобного универсального корабля по сравнению со специализированным, имеющим только авиационное вооружение в сочетании с эффективными средствами самообороны. Вероятно, следует признать, что строительство российского авианосного флота на основе советской концепции авианесущего крейсера – не самое лучшее решение.

Важной проблемой станет выбор предприятия, способного построить такой корабль. В настоящее время, по мнению видных специалистов в области судостроения из числа опубликованных в открытых СМИ, Россия имеет единственное предприятие, способное построить авианосец планируемого размера. Это «Севмаш». Однако он загружен строительством больших атомных подводных лодок. Завершается строительство аналогичного предприятия на Дальнем Востоке. Будем надеяться, что к 2025 году, когда планируется закладка первого российского авианосца, это предприятие войдет в строй. Иначе придется серьезно пересматривать кораблестроительную программу.

Не только строительство, но и проектирование корабля такого класса, как авианосец, – достаточно сложный и длительный процесс. По этой причине, вероятно, за основу будет выбран один из имеющихся проектов. В диапазоне заявленного водоизмещения имеется только два подходящих. Оба предполагают постройку атомных авианосцев. Один из них – «Шторм» проекта 23000, разработанный в Крыловском государственном научно-исследовательском центре (КГНЦ), отличается наличием двух надстроек в составе «острова» (палубными надстройками, располагаемыми у края полетной палубы авианосца, практически исключительно у правого, в котором находится командирский мостик и все остальные основные центры управления боевой деятельностью корабля, а также системы управления оружием и наблюдения за воздушной и надводной обстановкой). В одной из них, судя по модели авианосца, располагаются командование корабля и соответствующие пункты управления, а в другом – выход дымовой трубы и вспомогательные пункты управления кораблем. Второй – «Ламантин» проекта 11430Э Невского ПКБ, судя по его модели, похож на недостроенный советский авианесущий крейсер проекта 1143.7 «Ульяновск». Вероятно, выбранный для постройки перспективного российского авианосца проект будет откорректирован в том числе и на основе разработок альтернативного.

Оба этих проекта неоднократно представлялись на военно-технических форумах, начиная с «АРМИИ-2015», а также на других выставках достижений российского ОПК. На них, естественно, никаких подробных тактико-технических характеристик кораблей не представлялось. Однако были выставлены достаточно подробные модели, по которым можно судить об их вооружении и авиационном комплексе. Надо отметить, что с точки зрения состава авиагруппы и комплекса бортового вооружения оба проекта весьма схожи. Судя по моделям, представленным на выставках, можно достаточно детально представить облик перспективного российского авианосца.

Каким он может быть

Палубные острова, вероятно, будут выполнены с учетом технологий «Стелс». На стенках надстройки острова, вероятно, как и на «Адмирале Кузнецове», будут размещены четыре антенны основной РЛС наблюдения за воздушной обстановкой, представляющие собой ФАР. Это обеспечит круговой обзор воздушного пространства. Судя по моделям, наш авианосец может иметь четыре – шесть самолетных лифтов (у американских авианосцев их 4) для подъема самолетов из подпалубного ангара и две – четыре катапульты, предположительно электромагнитных, для обеспечения старта корабельных самолетов с угловой палубы. При этом на нем сохраняется в носовой части полетной палубы рампа, подобная той, какая имеется на нынешнем авианосце «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», и при этом добавляется еще одна небольшая рампа на конце угловой палубы. Авиагруппа корабля может составить 60–80 самолетов и вертолетов различного назначения. Судя по представленным ранним моделям, за основу в составе авиагруппы рассматривались самолеты семейства Су-33 и его развитие (например, Су-33КУБ) и МиГ-29К/КУБ. Предполагалось размещение на нем перспективных самолетов ДРЛОиУ, которые, судя по модели и высказываниям представителей экспозиции, могли быть разработаны на основе самолета Як-44. Кроме того, на этом корабле должны быть размещены противолодочные и спасательные вертолеты. Однако на более поздних моделях на палубе корабля явно видны самолеты семейства Су-57, что соответствует упомянутым сообщениям о разработке корабельной версии этого самолета. Информации о разработке корабельного самолета ДРЛОиУ пока не поступало. Между тем это намного более сложная задача, чем создание палубного истребителя-бомбардировщика на основе имеющейся сухопутной версии. Отсутствие такой единицы в составе авиагруппы нашего авианосца существенно снизит его боевые возможности. Однако при действиях на удалении до 1200–1500 километров от нашего побережья задачу контроля воздушного пространства в интересах авианесущего корабля может взять на себя самолет ДРЛОиУ наземного базирования А-50 или перспективный А-100. Все-таки будем надеяться, что к моменту ввода в строй нашего авианосца корабельный самолет ДРЛОиУ для него будет разработан – времени для этого достаточно.

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Судя по модели, наш перспективный авианосец должен иметь достаточно мощные средства ПВО самообороны – традиция со времен наших первых авианесущих крейсеров. На модели видно, что предполагается иметь шесть модулей многоканальных ЗРК самообороны c ракетами в установках вертикального пуска, размещенных прямо по краям полетной палубы. ФАР их РЛС управления, похоже, планируют разместить на гранях острова авианосца. Кроме этого, авианосец должен иметь восемь автономных ракетно-пушечных комплексов (вероятно, это может быть морская версия комплекса «Панцирь-С») в четырех спонсонах – по четыре комплекса на борт.

Что касается ударного вооружения, то на модели места расположения шахт для него не просматриваются. Однако иного места, кроме как на полетной палубе, на этом корабле, как и для морской версии ЗРС С-500, быть не может. Поэтому если примут решение об оснащении перспективного российского авианосца подобным вооружением, оно, вероятнее всего, будет размещено там же, где и на «Адмирале Кузнецове», – в основании трамплина. Однако понадеемся, что все-таки наш авианосец останется именно авианосцем, а не станет авианесущим крейсером, на котором ради установки разнообразного вооружения, не совсем свойственного для авианосца, будет принесена в жертву возможность базирования более многочисленной авиагруппы.

Если все-таки решат разместить на перспективном авианосце ударное ракетное вооружение, то весьма вероятно, что объемы внутреннего корабельного пространства, необходимого для этого, могут соответствовать тем, которые предусматривались для размещения комплекса «Гранит» на советских проектах авианесущих крейсеров. В этом случае оценим возможное количество ячеек ВПУ на перспективном российском авианосце в 36–48, которые будут использованы для применения ПКР и КР БД в разных комплектациях. Например, при решении задач нанесения ударов по наземным объектам во все ячейки ВПУ могут быть загружены КР «Калибр-НК». А при планировании ведения боевых действий против крупных корабельных соединений, тех же авианосных, боекомплект ракетного вооружения может стать чисто противокорабельным – «Циркон» и «Оникс». Естественно, возможны различные комбинаторные варианты комплектования ракетным оружием.

Состав авиагруппы перспективного авианосца определяется ее концепцией. Если это «чистый» авианосец, то на нем может базироваться 75–80 летательных аппаратов. Такая верхняя граница возможного состава авиагруппы корабля называлась в официальных источниках. На нее можно выйти из сопоставления с составом авиагруппы иностранных кораблей подобного класса.

В этом случае можно предположить, что в многоцелевом варианте авиагруппа корабля будет включать 32 многоцелевых истребителя Су-57 (корабельная версия), четыре самолета РЭБ на основе корабельной версии Су-57, 16–18 противолодочных вертолетов Ка-27, четыре самолета ДРЛОиУ (4 вертолета ДРЛОиУ Ка-31, если самолет такого класса создан не будет) и четыре Ка-27 в поисково-спасательном варианте.

При решении преимущественно противолодочных задач в составе авиагруппы может быть существенно увеличено количество противолодочных вертолетов с сокращением количества самолетов, необходимых для нанесения ударов по надводным кораблям и наземным объектам. В этом случае в состав авиагруппы может входить 12–24 многоцелевых истребителя Су-57 (корабельная версия), 36–48 противолодочных вертолетов Ка-27, четыре самолета ДРЛОиУ (или 4 вертолета ДРЛОиУ Ка-31) и четыре Ка-27 в поисково-спасательном варианте.

Преимущественно ударный вариант может включать 36–40 многоцелевых истребителей Су-57 (корабельная версия), четыре самолета РЭБ на основе корабельной версии Су-57, шесть – восемь противолодочных вертолетов Ка-27, четыре самолета ДРЛОиУ (4 вертолета ДРЛОиУ Ка-31) и четыре Ка-27 в поисково-спасательном варианте.

Для сравнения: авиагруппа американского авианосца типа «Нимиц» в типовом многоцелевом/ударном варианте сегодня включает до 48/60 многоцелевых истребителей «Суперхорнет» F-18, 12/0 противолодочных самолетов «Викинг» S-3, четыре самолета ДРЛО «Хокай», четыре самолета РЭБ «Проулер» EA-6A (или приходящий ему на замену самолет РЭБ на основе F-18), четыре самолета-заправщика КА-6А, 12 вертолетов «Си Кинг» и четыре поисково-спасательных вертолета. Состав авиагруппы американских авианосцев нового поколения, судя по открытым источникам, останется прежним. То есть авиагруппа нашего «чистого» авианосца вполне сопоставима с тем, чем располагает американский корабль, в том числе и перспективный.

Если же наш авианосец получит ударное ракетное вооружение и будет построен по концепции авианесущего крейсера, то состав его авиагруппы ограничат нижней оценкой, заявленной в официальных источниках, то есть 60–65 летательных аппаратов.

В этом случае многоцелевой, ударный вариант может включать 18/24 многоцелевых истребителя Су-57 (корабельная версия), четыре самолета РЭБ на основе корабельной версии Су-57, 16–18/6–8 противолодочных вертолетов Ка-27, четыре самолета ДРЛОиУ и четыре Ка-27 в поисково-спасательном варианте.

В этом варианте авиагруппа российского корабля значительно слабее в сравнении с американским. Однако при этом российский авианесущий крейсер имеет достаточно мощный арсенал ударного ракетного оружия, что в определенной мере нивелирует превосходство американского авианосца в численности авиагруппы. Таким образом, наш перспективный авианосец или авианесущий крейсер сможет вполне успешно противостоять американским авианосцам, не говоря уже о кораблях такого класса других стран.

Учитывая огромную стоимость авианосца, целесообразность его строительства можно оценить на основе сравнения возможностей нашего флота по решению основных задач с его участием и когда вместо авианосца построены корабли других классов. Этому анализу будет посвящена одна из последующих статей.

Однако существующие проблемы с финансированием кораблестроительной программы и возможности российской ОСК могут поставить под сомнение постройку такого крупного атомного авианосца, который рассмотрен в этой статье. В этом случае более актуальным может стать проект легкого авианосца с газотурбинной энергетической установкой «Шторм-КМ», разработанный КГНЦ. Оценке вероятного облика этого корабля и его боевой эффективности, вклада в решение основных задач российского ВМФ будут посвящены следующие публикации.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (884) за 8 июня 2021 года