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ТАСС

Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" начал прием электропитания и топлива

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Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»
Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

На Севмаше пояснили, что это один из определяющих этапов для дальнейшего продвижения работ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Предприятие "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) приступил к передаче электропитания и топлива на тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М (шифр "Орлан") "Адмирал Нахимов", проходящий ремонт и модернизацию на заводе. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе предприятия.

"На крейсере проекта 11442М, который проходит ремонт и модернизацию на Севмаше, ведется важный этап работ - прием электропитания, ведется погрузка топлива", - сообщили на предприятии.

Как пояснили на Севмаше, это один из определяющих этапов для дальнейшего продвижения работ. В течение 2022 года на корабле смонтировали системы, оборудование и комплексы. Более 150 поставщиков, сложная логистика, широкая география организаций-партнеров задействованы на проекте.

В пресс-службе привели слова генерального директора Севмаша Михаила Будниченко, который заявил, что все работы на крейсере выполняются в соответствии с графиком, согласованным с командованием Военно-морского флота РФ. "В 2023 году корабелы Севмаша должны сформировать и провести отделку кают и кубриков под заселение экипажа и выйти на новый этап - испытание корабля", - сказал Михаил Анатольевич в интервью корпоративному журналу "Завод".

"Адмирал Нахимов" находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. Он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс" каждый. В будущем корабль получит гиперзвуковые ракеты "Циркон". 

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