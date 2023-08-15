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ТАСС

Эксперт: отказ США от поставок Украине вооружения говорит о желании начать переговоры

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Погрузка предназначенных для передачи Украине американских боевых машин пехоты М2А2 ODS Bradley на американское транспортное судно-ролкер ARC Integrity. Норт-Чарлстон, 25.01.2023
Погрузка предназначенных для передачи Украине американских боевых машин пехоты М2А2 ODS Bradley на американское транспортное судно-ролкер ARC Integrity. Норт-Чарлстон, 25.01.2023.
Источник изображения: Oz Suguitan / Транспортное командование армии США

Политический консультант Госдепартамента и Минобороны Эдвард Люттвак убежден, что переговоры президентов России и Соединенных Штатов являются единственным способом найти путь к выходу из украинского кризиса

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Отказ США от поставок определенных видов вооружений Украине свидетельствует о желании Вашингтона начать переговоры с Москвой. Такое мнение выразил политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак в интервью телеканалу РБК.

"Когда администрация [президента США Джо] Байдена решает не поставлять что-то Украине, что они определенно могли бы поставить, администрация Байдена сигнализирует о том, что она хотела бы начать переговоры по выходу из этой войны", - сказал он.

По словам Люттвака, итоги прошедшего в июле в Вильнюсе саммита НАТО также свидетельствуют о том, что США готовы помочь Киеву "защитить себя", но хотят завершения конфликта.

Эксперт считает, что "каждый раз, когда Байден заявляет, что он отказывает поставлять истребители или дальнобойное оружие Украине, он посылает [президенту РФ Владимиру] Путину сигнал о том, что хочет переговоров". Люттвак убежден, что переговоры президентов России и США являются единственным способом найти путь к выходу из украинского кризиса, которым, по мнению консультанта Госдепа, должны стать "плебисциты в Донецке и Луганске".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки коллективным Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Аналогичным образом высказался на этот счет в конце мая на встрече с Defense Writers Group министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По его словам, предстоящая передача Западом Украине F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что Россия воспримет передачу Украине истребителей, одна из модификаций которых может нести ядерное оружие, как "угрозу со стороны Запада в ядерной сфере". 

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