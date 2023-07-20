Посол РФ в ФРГ заявил о пересечении Германией «красных линий»

Посол РФ Нечаев заявил о пересечении Германией «красных линий» из-за поставок оружия Украине

Германия неоднократно пересекала «красные линии», нарушив собственное табу на поставки оружия в зоны конфликта. Об этом посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил в интервью Lenta.Ru.

Он отметил, что Германия поставляет Украине множество боеприпасов, системы противовоздушной обороны (ПВО), самоходные гаубицы и танки Leopard. Также Берлин оперативно замещает танки, подбитые в ходе боевых действий, чтобы поспособствовать украинскому контрнаступлению.

«Горячие головы в Германии всё еще лелеют надежду на его успешное продвижение. Впрочем, она постепенно тает», — заявил дипломат.

По словам Нечаева, ФРГ не вступает в «истребительную коалицию», так как, во-первых, у Берлина нет требуемых Киевом американских истребителей F-16, а во-вторых, он осознает риски, связанные с применением западной авиации в ходе конфликта на Украине.

«Что касается поставок дальнобойных ракет, то пока эту нишу инициативно заполняют британцы и французы», — пояснил Нечаев.

13 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил что передача Киеву истребителей F-16 приведет к эскалации украинского конфликта. Он отметил, что США и натовские сателлиты, передавая Украине истребители F-16, создают угрозу применения ядерного оружия.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot.

Днем ранее Берлин сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи намерен поставить Киеву две установки ЗРК Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1A5, передает НСН.

До этого, 19 июня, Шольц на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции предрек Западу затяжной характер конфликта на Украине. Он подчеркивал, что ФРГ будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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