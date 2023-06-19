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Военное обозрение

Глава МИД РФ: Россия даст военно-технический ответ на поставки Украине истребителей F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ даст военно-технический ответ, если способные нести ядерное вооружение американские истребители F-16 будут поставлены украинской армии.

Как сообщает информационное агентство RT, на полях ПМЭФ-2023 глава российского внешнеполитического ведомства в ходе интервью отметил, что в подобном случае ответ будет за военными, которые знают, что делать.

Лавров подчеркнул, что в рамках заседания "ядерной пятерки" Совбеза ООН российская делегация сделала демарш, связанный с вероятностью поставок украинской армии американских самолетов, способных нести ядерное оружие.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончательное решение о предоставлении Украине истребительной авиации западного производства, в частности американских самолетов F-16, будет напрямую зависеть от оценки ситуации со стороны союзников по альянсу.

Между тем, ряд западных стран, в частности Дания, заявили о готовности начать подготовку украинских военных летчиков эксплуатации американских истребителей F-16, что создаст необходимые условия для начала поставок ВСУ американских истребителей.

Президент России Владимир Путин, комментируя возможное начало поставок боевикам киевского режима американских истребителей F-16, подчеркнул, что в случае, если они будут базироваться на аэродромах за пределами Украины, при этом участвуя в боевых действиях, российская армия будет рассматривать различные способы их поражения.

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