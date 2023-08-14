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Военное обозрение

Украинская военная разведка опубликовала кадры работы морских дронов в Черном море

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Источник изображения: topwar.ru

Военная разведка киевского режима опубликовала на своем официальном портале кадры, снятые камерами, установленными на морские беспилотники, атаковавшие российские суда в Черном море. 

Судя по отображаемым данным, кадры были сняты во время атак, осуществленных 24 мая, 11 июня, а также 1 и 3 августа текущего года. На кадрах видны российские военные корабли, ведущие огонь по приближающимся к ним морским дронам. На одном из кадров, дата и время съемки которого не указаны, запечатлен мощный надводный взрыв. Что взорвалось, не уточняется.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось о серии нападений боевиков киевского режима на российские корабли, совершенных с использованием безэкипажных катеров. Как правило, атаки осуществлялись при помощи украинских морских дронов Magura V5, способных развивать скорость до 80 км/ч и атаковать объекты на максимальной дальности до 800 километров.

Используемый украинскими боевиками морской беспилотник способен переносить до 300 килограммов взрывчатки. При погружении в воду выступающая над ватерлинией часть дрона не превышает 50 сантиметров, что позволяет морскому дрону практически полностью визуально сливаться с морским фоном.

Киев называет эти БПЛА украинской разработкой, однако используемые боевиками для атак на российские корабли дроны практически полностью укомплектованы деталями западного производства. Кроме того, для дистанционного управления дроном используется американская система спутникового интернета Starlink.

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США
Украина
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БПЛА
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