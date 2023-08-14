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Военное обозрение

«В ангарах теперь турецкие флаги, а не французские»: Анкара поставила Чаду самолеты HÜRKUŞ

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания TUSAŞ, работающая в сфере аэрокосмической промышленности, достигла нового экспортного успеха, поставив Чаду как самолеты HÜRKUŞ, так и ударные беспилотники ANKA.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, всего Чаду были переданы 3 УТС HÜRKUŞ и 2 БПЛА ANKA вместе с ракетами MAM-L и MAM-C, разработанными компанией ROKETSAN.

HÜRKUŞ – это двухместный одномоторный турбовинтовой самолет, позиционируемый разработчиком в качестве базовой учебно-тренировочной машины и легкого штурмовика. Первый полет он совершил в 2013 году и с тех пор успел встать на вооружение Турции, Нигера, Ливии, а теперь и Чада.

Максимальная скорость полета HÜRKUŞ составляет 574 км/ч, высота – 10577 м, дальность – 1140 км, посадочная дистанция – 593 м.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается в турецкой прессе, привлекают внимание комментарии к фотографиям с церемонии:

В ангарах теперь вывешиваются турецкие флаги, вместо французских, рядом с флагом с Чадом: это говорит о новом порядке?

В целом Анкара заинтересована в ослаблении влияния Парижа в Африке, так как видит в этом окно возможностей для усиления собственной роли на континенте. Это касается как военной и дипломатической сфер, так и экспорта вооружений.

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Страны
Ливия
Нигер
Турция
Чад
Проекты
БПЛА
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