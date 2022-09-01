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ЦАМТО

ВС Того, предположительно, получили турецкие БЛА "Байрактар TB2"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 31 августа. Вооруженные силы Того, вероятно, стали еще одним покупателем средневысотных разведывательно-ударных БЛА большой продолжительности полета "Байрактар TB2" турецкой компании Baykar.

По информации Military.africa, партия БЛА несколько недель назад была доставлена в Того. Количество заказанных "Байрактар TB2" и их стоимость не раскрываются.

Как сообщает ресурс, контракт на поставку БЛА был заключен практически сразу же после встречи президента Того Фора Гнассингбе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе его визита в Ломе в октябре 2021 года. Предполагается, что запрос на покупку "Байрактар TB2" передала министр обороны Того Эссозимна Маргарита Гнакаде, посетившая Турцию в августе 2021 года.

Ресурс FlightRadar24 1 июля 2022 года отследил полет БЛА "Байрактар TB2" с позывным TB2T297 на юге Буркина-Фасо и севере Того. Это может указывать на то, что аппарат принадлежал ВС Того. На недавних спутниковых снимках видно, что ВВС Того расширили взлетно-посадочную полосу авиабазы "Ниамтугу", а также построили новый более крупный ангар. ВС Того утверждают, что авиабаза используется для противовоздушной обороны, воздушной разведки, огневой поддержки и проведения поисково-спасательных операций.

Как планируется, БЛА турецкого производства будут применяться для ведения наблюдения в северной части Того и поддержки операций вооруженных сил против незаконных вооруженных формирований исламистов, продвигающихся на юг из Буркина-Фасо. Первая атака боевиков в Того была отмечена в ноябре прошлого года. В мае радикальная группировка атаковала армейский пост в Кпекпаканди, недалеко от Буркина-Фасо, в результате чего восемь солдат были убиты и 13 ранены.

В прошлом месяце восемь военнослужащих были убиты в результате теракта, ответственность за который взяла на себя Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM), главный террористический альянс в Сахеле, связанный с "Аль-Каидой".

Африканские государства все чаще приобретают подтвердившие свои боевые возможности турецкие БЛА для применения в операциях против вооруженных группировок. Так, в мае Нигер получил партию БЛА "Байрактар TB2" для применения против повстанческих группировок в регионе Сахеля и вокруг озера Чад. В числе других африканских заказчиков: Джибути, Ливия, Эфиопия, Марокко и Тунис. Интерес к покупке проявляет Ангола. Не исключено, что БЛА приобретены и Буркина-Фасо.

Покупателей, в числе которых достаточно бедные страны, привлекает возможность получения разведывательно-ударной воздушной платформы без необходимости выделения больших финансовых ресурсов на поставку оборудования и времени на подготовку операторов.

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Ангола
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Ливия
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