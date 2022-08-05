Turkish Aerospace Industries поставит УБС "Хуркус-С" ВВС Чада

ЦАМТО, 4 августа. Турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) в ходе авиасалона "Фарнборо-2022" подтвердила контракт на поставку Чаду неназванного количества УБС "Хуркус".

Как сообщает Scramble.nl, информацию о контракте подтвердил генеральный директор TAI Темел Котил в интервью CNN Turk. Таким образом, Чад официально стал второй африканской страной после Нигера, которая приобрела УБС "Хуркус" (прим.ЦАМТО: по неподтвержденной информации, версия УБС "Хуркус-C" также приобретена Ливией).

По словам Т.Котила, поставляемые Военно-воздушным силам Чада самолеты будут изготовлены в учебно-боевой версии / легкого штурмовика (прим. ЦАМТО: очевидно, версия "Хуркус-C"). Другие подробности сделки он не сообщил.

Т.Котил также раскрыл некоторые детали относительно договоренностей с Нигером.

В частности, он сообщил, что в настоящее время проходит обучение первая группа нигерийских летчиков, а первый из 12 заказанных УБС будет поставлен до конца 2022 года. В будущем планируется реализация опциона на поставку Нигеру дополнительных "Хуркус-C". Чад также заказал бронетранспортеры турецкой компании Nurol Makina.

Напомним, что в ноябре 2021 года после телефонного разговора с главой Нигера Мохаммедом Базумом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продаже Нигеру военной техники турецкого производства, включая легкие ударные самолеты "Хуркус", БЛА "Байрактар TB2" (поставлены в мае) и бронемашины неуказанного типа. Компания Roketsan обеспечит поставку ракетного вооружения для УБС и БЛА.

Как уже сообщал ЦАМТО, разработка линейки самолетов "Хуркус" началась в марте 2006 года, когда Секретариат оборонной промышленности Турции (SSM) заключил соответствующий контракт с TAI.

Опытный образец базовой версии УТС "Хуркус-A" совершил первый полет 29 августа 2013 года. В настоящее время он производится для ВС Турции.

SSM 26 декабря 2013 года подписал контракт на серийное производство еще двух версий УТС "Хуркус". Соглашение предусматривало производство 15 ед. "Хуркус-B", оснащенных усовершенствованным военным БРЭО национальной компании Aselsan. Контракт содержал опцион на поставку 40 дополнительных УТС. Соглашение также включало разработку концептуального проекта вооруженной версии "Хуркус-C", предназначенной для ведения разведки и авиационной поддержки.

Летные испытания первого "Хуркус-B" начались в январе 2018 году. Реализация программы "Хуркус-C" началась 28 ноября 2016 года, а прототип был продемонстрирован в феврале 2017 года с противотанковыми управляемыми ракетами UMTAS и ракетами с лазерным наведением CIRIT компании Roketsan. 7 апреля 2017 года опытный образец "Хуркус-C" выполнил первый пуск ПТУР L-UMTAS по наземной цели.

Оснащенный семью точками подвески, "Хуркус-C" грузоподъемность 1500 кг может применять различные боеприпасы национального производства, включая ПТУР UMTAS, 70-мм ракеты с лазерным наведением CIRIT, планирующие авиабомбы KGK-SIHA-82 и свободнопадающие бомбы, оснащенные комплектами лазерного INS/GPS наведения Teber. Кроме того, самолет может нести свободнопадающие бомбы, 12,7-мм и 20-мм контейнерные системы вооружения.