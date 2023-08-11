Пентагон продемонстрирует уничтожение роя дронов сразу несколькими способами

Пентагон намерен продемонстрировать уничтожение роя дронов сразу несколькими способами в июне 2024 года. Об этом сообщает Defense News.

По словам главы Объединенного управления по противодействию малым беспилотным авиационным системам, генерал-майора Шона Гейни, для ликвидации роя дронов планируется задействовать средства радиоэлектронной борьбы, микроволновую энергию и кинетические средства, в частности, орудия калибра 30 миллиметров.

Издание отмечает, что в запросе к промышленности, представители которой должны обеспечить соответствующую демонстрацию технологических возможностей, роем дронов называется группа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), имеющих скоординированное поведение для достижения общей цели.

В июне директор по развитию Научно-производственного объединения (НПО) «Кайсант» Алена Баландина сообщила, что в России создали систему кругового подавления дронов путем постановки всенаправленных помех высокой мощности «Аргус-Купол», которая способна уже в момент запуска пресечь полеты одного или нескольких дронов, включая рой беспилотников, в зоне своего действия.