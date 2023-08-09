Как найти выгодные предложения по недорогой недвижимости в Турции: советы для покупателей

Турция — удивительная страна, сочетающая в себе богатую историю, живописные пейзажи и современные городские пространства. Эти особенности делают восточную республику привлекательной не только для туристов, но и для тех, кто рассматривает возможность приобретения недвижимости за рубежом. Но как не потеряться в многообразии предложений и найти действительно выгодное предложение?

На сайте artproperty.net вы сможете подобрать наиболее привлекательные в ценовом плане объекты недвижимости на побережье Средиземного моря в Турции. А в этой статье мы дадим несколько советов, на что стоит обратить свое внимание при выборе апартаментов, чтобы неплохо сэкономить на столь дорогостоящем приобретении.

Совет 1. Приобретение недвижимости в Турции от застройщика

Приобретение недвижимости на ранних стадиях строительства — наиболее выгодная стратегия, которая позволит сэкономить до 30% от стоимости объекта. Все дело в том, что стоимость квадратного метра жилья напрямую зависит от степени готовности здания. Примерный формат ценообразования на квартиры в новостройке выглядит так:

Нулевая стадия или «этап котлована». На этом этапе начинаются первые работы по подготовке территории под строительство. Застройщики часто предлагают объекты по сниженным ценам, так как риски для покупателя выше. Однако именно в этот момент можно приобрести апартаменты на 30% дешевле от итоговой стоимости объекта. Например, если квартира в готовом доме стоит $100 000, на этапе котлована вы можете приобрести ее всего за $70 000.

Этап строительно-монтажных работ. Когда основные работы уже ведутся, и здание построено на 50%, стоимость квартир начинает расти на 10–15%. Это связано с тем, что риски для покупателя уменьшаются, а застройщик уже вложил значительные средства в строительство. В этот момент, ту же квартиру стоимостью $100 000 продают примерно за $85 000.

Ввод в эксплуатацию. На заключительном этапе, когда жилой комплекс готов к заселению, его стоимость соответствует рыночной. Здесь уже сложнее найти значительные скидки, однако покупатель получает готовое жилье без дополнительных рисков.

Таким образом, выбирая объект на ранних стадиях строительства, можно существенно сэкономить. Однако стоит помнить о рисках и важности выбора надежного застройщика. Проверьте репутацию компании, изучите отзывы других покупателей, и тогда вам удастся купить недорогую недвижимость в Турции с максимальной выгодой.

Совет 2. Оформление беспроцентной рассрочки в Турции

Беспроцентная рассрочка — это отличная возможность купить недвижимость в Турции на выгодных условиях, позволяющая приобрести апартаменты без необходимости оплачивать их полную стоимость сразу. Рассмотрим основные моменты такого формата сделки:

Первоначальный взнос. Это первый платеж, который покупатель должен внести при заключении договора купли-продажи с застройщиком. В Турции размер первоначального взноса обычно составляет около 30% от общей стоимости объекта недвижимости. Например, при стоимости квартиры в $100 000 первоначальный взнос может составлять примерно $30 000.

График платежей. После внесения первоначального взноса оставшаяся сумма делится на равные части, которые покупатель обязуется оплачивать в течение определенного периода. В большинстве случаев рассрочка предоставляется на срок от 1 до 2 лет, пока строится жилой комплекс. Платежи могут производиться ежемесячно или поквартально.

Документы и условия. Для оформления рассрочки покупателю требуется только загранпаспорт, никакие другие справки не нужны. Сама сделка проходит в течение нескольких часов. Никакие проверки кредитной истории, финансового благополучия и поручителей не требуются. Сам договор заключается в присутствии присяжного переводчика на двух языках — турецком и русском. В договоре указывается фиксированная стоимость объекта недвижимости, его технические параметры, срок окончания строительства и ввода ЖК в эксплуатацию, штрафы за нарушения условий контракта.

Главное преимущество такой рассрочки — отсутствие процентов. Это значит, что покупатель оплачивает именно ту сумму, которая указана в договоре, без каких-либо дополнительных платежей и наценок.

Совет 3. 100% оплата стоимости объекта недвижимости от застройщика

Многие застройщики предлагают существенные скидки при 100% оплате. Это выгодно как для покупателя, так и для застройщика. Покупатель экономит деньги, а застройщик получает возможность быстро вернуть вложенные в проект средства. Скидки могут достигать 5–10% от общей стоимости квартиры.

Совет 4. Мониторинг акций, скидок и спецпредложений при покупке недвижимости в Турции

Систематический мониторинг акций, скидок и спецпредложений может существенно снизить ваши затраты при покупке недвижимости в Турции. Так, многие девелоперы проводят акции в определенное время года, например, во время праздников. В эти периоды часто предлагаются скидки до 15% или предлагаются дополнительные бонусы, такие как бесплатное обустройство мебелью.

Если вы планируете приобрести несколько квартир или намерены вложиться в очень дорогостоящий объект, застройщики также могут предложить индивидуальные условия и существенно снизить цену.

Некоторые строительные компании предлагают скидки для тех, кто делает предварительный заказ на жилье, которое только находится на стадии проектирования

Следите за активностью застройщиков и агентств в социальных сетях. Часто именно там анонсируются эксклюзивные акции и спецпредложения.

Совет 5. Выбор локации при покупке недвижимости в Турции

Локация — один из ключевых факторов, влияющих на стоимость жилья. Например, квартиры в центре города Алания будут стоить на 25% дороже, чем на окраине. Однако, выбирая резиденцию вдалеке от центра, вы не только сэкономите на покупке жилья, но и получите дополнительные преимущества в виде тишины и уединения. Но при выборе апартаментов в том или ином районе, следует учитывать цель вашей покупки. Если вы планируете купить недвижимость в Турции для получения ВНЖ, тогда стоит выбирать апартаменты в открытых районах. Этот момент будет учитываться на рандеву.

Сразу же ответим, что такое рандеву в Турции? Это встреча со служащим Миграционного департамента для прохождения собеседования и подачи всех необходимых документов для получения вида на жительство в Турции.