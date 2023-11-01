Какими способами можно оплатить недвижимость в Дубае и ОАЭ

Покупка недвижимых объектов в Дубае считается выгодным капиталовложением. Эмират продолжает стремительно развиваться, создавать комфортные условия для работы и жизни иностранцев из различных экономических сфер. Благодаря высоким заработкам, стабильности экономики, безопасности и высокому уровню жизни на эту территорию приезжают сотни тысяч человек. Многие из них думают, как оплатить недвижимость в Дубае после ее покупки. Несмотря на возможность хорошо зарабатывать, внести оплату сразу способны немногие. Поэтому государство предлагает несколько схем, которые позволяют повысить возможности резидентов со средним заработком.

Способы покупки жилья

Ипотека

Если вы решили приобретать недвижимость через ипотечный кредит, важно понимать, что потребуется обязательный первоначальный взнос. Чаще сумма составляет минимум 25% от общей. Также нужно иметь в запасе дополнительно 8% от цены, чтобы оплатить услуги оформления договора.

Существуют различные виды ипотечного кредита:

С фиксированной или «плавающей» ставкой. В первом случае это краткосрочный заем, который в среднем нужно погасить за 1-3 года, максимум – 5 лет. Плюс в том, что есть возможность составления точного плана выплат. Если его вовремя не погасить, то ставка станет «плавающей». Она ниже в сравнении с первой, но меняется ежедневно и зависит от межбанковской ставки по кредиту. То есть с ней сложнее планировать выплаты. Дисконтная. Первые несколько лет вы должны вносить платежи по скидке – на полпроцента меньше, чем положено. Но после ставка может стать выше, что не совсем выгодно. Офсетная – объединение ипотечного, сберегательного и расчетного счета для того, чтобы всеми деньгами погашать кредит. Рефинансирование. Речь идет о праве передать свою ипотеку другому банку, если он предложит более выгодные условия погашения.

Оформить ипотеку экспату самостоятельно будет нелегко. Для этого нужно:

в совершенстве знать английский/арабский (разбираться в спецтерминологии по банковским операциям);

знать местные законы, в рамках которых выдают ипотечные ссуды;

уметь заполнять документацию и рассчитывать сроки погашения.

Лучшим решением будет обращение в компанию, которая предоставляет такого рода услуги.

Аренда с правом дальнейшего выкупа

Это решение для тех, у кого нет сразу всей суммы для первого ипотечного взноса. Суть в том, что вы снимаете жилье в аренду, а все средства, которые платите каждый месяц будут идти в счет стоимости жилой площади. Так будет продолжаться до полного погашения кредита.

План оплаты от застройщика

Этот способ актуален для тех, кто готов ждать и хочет купить жилье в недостроенном доме. Застройщик разбивает сумму на несколько частей, которые экспат будет выплачивать несколько лет к определенному числу. Выгода в том, что апартаменты выходят дешевле.

Как перевести деньги в ОАЭ из России?

В рамках действующих ограничений перевод не должен превышать сумму – 150 000$. С собой разрешено вывозить максимум 10 000$.

Актуальные способы перевода крупных сумм за рубеж:

Покупка недвижимости за границей – только на территории дружественных государств. Речь идет об ОАЭ, Таиланде, Узбекистане, Турции, Грузии, Армении. Перевод денег в криптовалюту. Но будут потери – 10-15% от общей суммы.

При этом нужно предоставить банку документ, который подтверждает намерение заключить сделку. В ответ сотрудники выдадут вам разрешение на перевод. В Эмиратах переводить деньги можно через банки SWIFT, которые не попали под отключение от этой системы.

Как можно оплатить недвижимость в Дубае

Для оплаты необходимо:

Выбрать объект.

Оформить договор купли-продажи.

Выбрать банк, который не попал под санкции. Пример: Тинькофф, Газпромбанк.

Получить от застройщика счет-инвойс.

Выбрать вид валюты.

Отправить перевод – банк переведет средства в соответствии со счетом-инвойсом.

Источник: https://relocate-uae.com/kak-mozhno-oplatit-nedvizhimost-v-dybae/

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