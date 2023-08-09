Самолёт SJ-100 с двигателями ПД-8 испытали на прочность в режиме крейсерского полёта: флаттер отсутствует

Из-за такого явления, как флаттер, может произойти разрушение несущих поверхностей самолёта

В середине июня импортозамещённый самолёт SJ-100 (ранее он назывался SSJ-New) в Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) испытали на флаттер. Результаты показали отсутствие флаттера во всём диапазоне скоростей. То есть прочности SJ-100 ничего не угрожает, самолёт безопасен на всех режимах полёта.

Флаттер — одно из наиболее опасных явлений в аэроупругости, при котором может произойти разрушение несущих поверхностей самолёта или его органов управления.

Учёные моделировали поведение воздушного судна в режиме крейсерского полёта: при скорости потока до 50 м/с (до 900 км/ч) варьировалась жёсткость навески двигателя, приводов органов управления, загрузка крыла топливом и коммерческая нагрузка в фюзеляже. Это позволило понять, как меняются флаттерные характеристики при разных конфигурациях самолёта.

Сейчас идёт подготовка к испытаниям по исследованию аэроупругой устойчивости: взаимодействия упругого планера SJ-100 и системы управления.